الأمن يكشف مفاجأة بواقعة تغيب شخص في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات استغاثة مواطن بتغيب نجله عن المنزل، بمحافظة الفيوم.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، أمكن تحديد، والد المذكور، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

وبمناقشته، قرر بأن نجله يعاني من مرض نفسي، ومتكرر الغياب، وأنه ضل طريق العودة للمنزل، وحاليًا متواجد في المنزل.

وبسؤال نجله قرر بأنه خرج من منزله وضل طريق العودة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة محاولة اختطاف تاجر سيارات بالقاهرة لمساومته، وتحديد وضبط مرتبكى الواقعة، تحرر محضر الواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (تاجر سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بأنه حال سيره بالسيارة "ملكه" بدائرة القسم، فوجئ بسيارة "ميكروباص" يستقلها مجهولين قاموا باستيقافه واستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار.

التحريات الأولية:

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت الجهود إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص "أحدهم يعمل طرف المجنى عليه"، ولثلاثة منهم معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش "المستخدمان فى الواقعة".

اعترافات المتهمين:

بمواجهة المتهمين اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم "مستغلاً طبيعة عمله لدى المجنى عليه" من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولَّت النيابة العامة التحقيق.

في سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى السيطرة على مشاجرة بالسلام وضبط طرفيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبيَّنَ حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (عامل خردة بحوزته "فرد خرطوش" - نجل شقيقه - وصديقه "عامل خردة"، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وطرف ثان ( طالب "مصاب برش خرطوش" - شقيق والدته مقيمان بمحل البلاغ )، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهما حول شراء "خاتم" خاص بأحد الأشخاص من الطرف الأول تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب واستخدام أحد الأشخاص من الطرف الأول "السلاح المضبوط بحوزته" مما نتج عن ذلك إصابة الطالب من الطرف الثانى المنوه عنها، وكذا إصابة شخصين آخرين بجروح متفرقة بالجسم تصادف تواجدهما بمحل الواقعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المُستخدم فى الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.