تفاصيل استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي (فيديو)

تستعد الحكومة لاستضافة الدولة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي والمقرر عقده في القاهرة عام 2024.

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية: "إن المنتدى الحضري العالمي يعد الحدث الأهم لدى الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ “كوب 27” والذي عقد في مدينة شرم الشيخ".

أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شددَّ على أهمية تبني أجندة دول الجنوب للوصول على مستهدفات عملية التنمية المستدامة على أرض إفريقيا.

أوضح أن القاهرة من أكثر المناطق التي شهدت تنمية حضارية شاملة، مضيفًا أن الدولة تؤمن بأن الوقت الحالي يتطلب توافر جميع الجهود والأفكار لمناقشة جوانب عملية التحضر بمفهومها الشامل والعمل على مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، فضلًا عن تعزيز التماسك الاجتماعي.

مصر من الدول الرائدة في تبني الأجندة الحضرية:

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، استعداد مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الـ12 المقرر عقدها في القاهرة عام 2024، وأعرب عن تمنياته بأن يكون المنتدى عالي المستوى من حيث المضمون والمحتوى والتنظيم، مؤكدًا التزام مصر بتوفير كل ما يلزم لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم في مجال التحضر والتنمية الحضرية.

أكد اللواء هشام آمنة أن مصر تعد من الدول الرائدة في تبني الأجندة الحضرية الجديدة، وقد بدأت بالفعل في تنفيذ مشروعات ومبادرات تهدف إلى توفير السكن اللائق بأسعار معقولة وتحسين نوعية حياة المواطنين، والحد من الفقر وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة.

أشار آمنة إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى جعل هذه الدورة جامعة للدول والشركاء كافة على مستوى العالم، وتؤكد الدولة المصرية على ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي ومواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا في إنشاء مستقبل حضري أكثر استدامة.

أضاف اللواء هشام آمنة أن مصر ستعمل على ضمان تمثيل جميع الأصوات في المنتدى الحضري العالمي، وبشكل خاص أصوات المدن الإفريقية والجنوبية، إذْ يتوقع لها نموًّا حضريًّا كبيرًّا في السنوات المقبلة، ويجب إعطاء الفرصة لهذه الدول لتوجيه جهود التحضر وفقًا للسياق المحلي لكل دولة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، الخميس.