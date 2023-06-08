قيادات الأزهر تتفقد امتحانات الشهادتين الثانوية الأزهرية والبعوث في ختام أسبوعهما الأول

أدى اليوم الخميس طلاب القسم الأدبي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة البلاغة .

في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة مهارات اللغة العربية.

بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم إسعاف طالبة بلجنة فتيات عبد العزيز العلي بمنطقة الجيزة الأزهرية، وطالب بلجنة فتيات الشروق بمنطقة القاهرة الأزهرية، تم نقله إلى المستشفى وجار الاطمنان عليه.

وفوجئت لجنتي ( الشيخ محمود أبو العيون بمنطقة الإسكندرية الأزهرية - ولجنة نور الإيمان بمنطقة أسيوط الأزهرية) بتوجه طالب بكل لجنة مصابا بكسر في اليد اليمنى مع عدم القدرة على الكتابة وتم استقبالهما في اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة حتى تمكنا من امتحانهما.



نعى قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، العضو على محمد عبد العزيز العجوانى، المنتدب للملاحظة بلجنة إدفينا المشتركة بمنطقة البحيرة الأزهرية، حيث وافته المنية صباح اليوم، سائلا الله للفقيد الرحمة والمغفرة ولأهله الصبر والسلوان.



تفقدت قيادات الأزهر لجان امتحانات الشهادتين الثانوية الأزهرية والبعوث الإسلامية، حيث تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، لجان الثانوية الأزهرية للبعوث الإسلامية.



كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، امتحانات الثانوية الأزهرية في لجنتي بنين قليوب وفتيات قليوب والتي تضمان (٩) معاهد، في حين تفقد الشيخ عوض الله عبدالعال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون المناطق والخدمات، لجنتي بنين قويسنا وفتيات قويسنا التابعين لمنطقة المنوفية الأزهرية.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.