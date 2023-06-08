عاجل
السيسي يثمن دور كينيا في ملف سد النهضة وحرصها على استقرار إفريقيا وزير خارجية سوريا فى السعودية بعد غد السبت غلق المنطقة البحرية من الجونة حتى أبو سومة وحظر الصيد بالبحر الأحمر
الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

صانع محتوى يثير الذعر بمقالب جنونية (فيديو)

ميزي صانع المحتوى
ميزي صانع المحتوى

شهدت منازل ومتاجر حوادث سطو واقتحام وترهيب في بريطانيا، ليتبين لاحقًا أنها مجرد "مقالب" يقودها صانع محتوى يدعى "ميزي".

 اقتحم العشرات من المراهقين متجرًا شهيرًا وسط العاصمة لندن، وأخرجوا ما فيه من أثاث ومنتجات، فيما كشفت صحيفة "جارديان البريطانية" أن الهجوم تم تنفيذه استجابة لـ"ميزي" الذي قاد المجوعة بنفسه تنفيذًا لـ"المقلب".

txt

حظر تيك توك فى 10 دول أوروبية والبرلمان يحذر

txt

تيك توك تكشف عن أدوات حماية المستخدمين

 

 أثار "ميزي" وهو صانع محتوى، جدلًا في بريطانيا مؤخرًا بسبب مقالبه المزعجة، والتي تضمنت اقتحام منازل والتقاط الصور بداخلها، ودبَّ الرعب في نفوس السكان. 

حظر حساباته على يوتيوب وتيك توك:

 كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن ميزي أثار الغضب بسبب تصرفاته الغريبة التي بلغت ذروتها في تعريض الأسرة للخطر من خلال اقتحام منزلها مع الآخرين أثناء وجود أطفالهم الصغار.

  حظرت منصة "تيك توك" حساب صانع محتوى الفيديوهات، كما ألغت "يوتيوب" قناته على المنصة، بسبب خرقه للضوابط المفروضة على المحتوى، وبدأت الشرطة التحقيقات في قضيته واعتقال كل الضالعين في مقالبه، وتقديمهم للمحاكمة.

مواد متعلقة

قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين جنوب الضفة الغربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76

برشلونة يكثف محاولاته لضم نيمار الصيف المقبل

استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على غزة| فيديو

أبجد هوز

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الجريدة الورقية