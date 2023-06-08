صانع محتوى يثير الذعر بمقالب جنونية (فيديو)

شهدت منازل ومتاجر حوادث سطو واقتحام وترهيب في بريطانيا، ليتبين لاحقًا أنها مجرد "مقالب" يقودها صانع محتوى يدعى "ميزي".

اقتحم العشرات من المراهقين متجرًا شهيرًا وسط العاصمة لندن، وأخرجوا ما فيه من أثاث ومنتجات، فيما كشفت صحيفة "جارديان البريطانية" أن الهجوم تم تنفيذه استجابة لـ"ميزي" الذي قاد المجوعة بنفسه تنفيذًا لـ"المقلب".

أثار "ميزي" وهو صانع محتوى، جدلًا في بريطانيا مؤخرًا بسبب مقالبه المزعجة، والتي تضمنت اقتحام منازل والتقاط الصور بداخلها، ودبَّ الرعب في نفوس السكان.

حظر حساباته على يوتيوب وتيك توك:

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن ميزي أثار الغضب بسبب تصرفاته الغريبة التي بلغت ذروتها في تعريض الأسرة للخطر من خلال اقتحام منزلها مع الآخرين أثناء وجود أطفالهم الصغار.

حظرت منصة "تيك توك" حساب صانع محتوى الفيديوهات، كما ألغت "يوتيوب" قناته على المنصة، بسبب خرقه للضوابط المفروضة على المحتوى، وبدأت الشرطة التحقيقات في قضيته واعتقال كل الضالعين في مقالبه، وتقديمهم للمحاكمة.