انعقاد رايزاب ريتيل لتعزيز التواصل بين التجار المحليين وتمكين صناعة التجزئة غداً

تطلق رايز اب الرائدة في مجال ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا Riseup up Retail الحدث الاول من نوعة الذي يركز علي صناعة التجزئة، يأتي هذا الحدث كفرصة لدعم الصناعة المحلية وتجار التجزئة ودفع الفرص الاقتصادية ، ينعقد الحدث في يومي 9 و 10 يونيو وبالشراكة مع Marakez و Bazarna بمنطقة District 5. بجانب الحدث، ستقدم “Bazarna” معرضها السنوي ولأول مرة بوجود مع وجود أكثر من 250 عارضًا ومقدمًا للخدمات ويهدف هذا التعاون بين رايزاب و Bazarna ابراز مدى التغيير الذي يحدث في الصناعة.

وقال عبد الحميد شرارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة رايزاب "ان رايزاب ريتيل هو أول حدث مخصص لصناعة التجزئة في مصر ، وهو فرصة لجمع القطاع التكنولوجي والابداعي مع التجار الجُدد في "Bazarna" بهدف تزويد قطاع التجزئة بالموارد المطلوبة للانطلاق نحو المستقبل بشكل صحيح"

ومن خلال هذا التعاون، سيقدم الحدث أكثر من 90 حديثًا وجلسة نقاشية ومحادثة مع شخصيات رفيعة المستوى تمثل شركات مثل تيك توك وأمازون ويونيليفر. علاوة على ذلك، سيتاح للحضور الفرصة للاستماع إلى ممثلي العلامات التجارية المحلية المعروفة مثل In Your Shoe و Palma، والتعلُّم من قصص نجاحهم، خلال سلسلة من الجلسات النقاشية ومن أبرزهم: "مرحلة الانتقال من البيع عبر الإنترنت إلى المتاجر الحقيقية" و "إتقان فن التجارة الاجتماعية" و " تعزيز امكانات التجارة الإلكترونية في مصر". تم تصميم هذه الجلسات لتزويد الحضور بالمعرفة اللازمة بالقطاع وما يحدث به.

وتعليقًا على الحدث ، قال داشا بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مراكز: “نحن فخورون باستضافة RiseUp Retail في مشروعنا الرائد "ديستركت 5"، بحضور ألمع العقول في الصناعة ونأمل في ان تساعد القمة علي تعزيز الابتكار في هذه الصناعة وان تخلق مناقشات هادفة تمهد الطريق لمستقبل يستمر فيه البيع بالتجزئة في الازدهار ".

سيستضيف رايزاب ريتيل ومعرض "Bazarna" مجموعة مذهلة تضم أكثر من 250 علامة تجارية محلية، حيث يسلط الحدث الضوء على مقدمي الخدمات العاملين على تمكين الصناعة، مثل وكالات التسويق والتصميم وخدمات النقل والشحن والتجارة الإلكترونية وغيرها. إلى جانب التجار الذين يقدمون للزوار مجموعة متنوعة من المنتجات بدءًا من الديكور المنزلي والأزياء ومستحضرات التجميل والأثاث والمأكولات والمشروبات والتكنولوجيا.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الحدث ميزات رائعة للتواصل بين المشاركين، بما في ذلك الربط بين المواهب والمتخصصين و المستثمرين والربط بين الاعمال “B2B” بهدف تمكين العارضين من اكتشاف المواهب المناسبة، والحصول على إرشادات من خبراء الصناعة، وتقديم عروض لعلاماتهم التجارية للمستثمرين المحتملين، والتواصل مع مقدمي الخدمات لتعزيز أعمالهم.