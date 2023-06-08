مواصفات هاتف Infinix smart 7 تحت شعار صنع في مصر

أعلنت شركة انفينكس العلامة التجارية الناشئة في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية ، عن إطلاق هاتفها الجديد Infinix smart 7 في السوق المصري بسعر تنافسي، تحت شعار "صنع في مصر".

ويعد هاتف Infinix smart 7 الهاتف الثالث الذي تقوم انفينكس بتصنيعه عبر خطوط انتاجها في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري لينضم الى سلسلة من الهواتف الذكية المميزة التي قامت الشركة بانتاجها في مصر منذ بداية العام.

ويذكر أن الشركة قامت بتصنيع هاتفين من خلال خطوط انتاجها في مصر منذ بداية العام وهما هاتفي HOT 12i وHOT 20i ، حيث لاقى الهاتفان استحسان كبير من المستخدمين في مصر خصوصا الشباب لما يتمتعان به من مميزات خصوصا في مجال ممارسة الألعاب ، وجودة مشاهدة الصور والفيديوهات ، والعمل الشاق نتيجة البطارية العملاقة التي تتميز بها هواتف انفينكس.

قالت شركة Infinix ، إن مصر من الأسواق الواعدة ، موضحة أن مناخ الإستثمار والتصنيع في مصر اصبح جاذب خصوصا بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتعديلات التشريعية على قانون تنمية الموارد ، والحوافز المتعلقة بمستلزمات الإنتاج، داعية لمزيد من التسهيلات والحوافز لزيادة الإنتاج وفتح أسواق تصديرية.

أكدت Infinix على استمرارها في تصنيع هواتفها في مصر خلال الفترة المقبلة ، مع إدخال موديلات جديدة للتصنيع بهدف توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التكنولوجيا في هذا المجال.

ويعد هاتف انفينكس سمارت 7 هو الجيل الجديد من Infinix Smart 6 الذي حقق نجاح وشهره كبيرة في السوق المصري ويقدم الهاتف الجديد مواصفات تلبي متطلبات المُستهلك وخصوصافئة الشباب، وبسعر هو الأقل بين كافة المنافسين في فئته.

يأتي هاتف إنفينيكس Smart 7 بتصميم عصري ثلاثي الأبعاد يتميز بالمتانة حيث تم إجراء أكثر من 200 اختبار عهلى الهاتف للتأكد من متانته وملائمته لكافة الظروف .

هاتف smart 7 مزود بشاشة عرض IPS LCD مقاس 6.6 بوصة فائقة الوضوح بدقة ووضح 1612 × 720 بيكسل، مع معدل كثافة بيكسلات 267 نقطة لكل بوصة، ودرجة سطوع قياسية 500 شمعة في المتر المربع، ونسبة شاشة إلى هيكل 84.6%.

يتميز أداء الهاتف بالسلاسة الفائقة حيث يتوافر بذاكرة 64 جيجابايت تصل إلى 2 تيرابايت مع ذاكرة عشوائية 7 جيجابايت لأول مرة في تلك الفئة ، وكاميرا خلفية فائقة الوضوح تعمل بخواص الذكاء الإصطناعي بدقة 13 ميجابكسل.

بالإضافة إلى أن الهاتف يأتي ببطارية عملاقة سعة 5000 ملي امبير تتحمل العامل الشاق طوال اليوم ، وتشغيل الفيديوهات والأفلام وممارسة الألعاب لأطول فترة ممكنة، كما يتوافر في الهاتف خواص أمان متعددة سواء بصمة الإصبع أو الوجه وهو ما يوفر مستويات أمان عالية.

ويتوافر الهاتف حاليا بجميع المحلات في مصر ومنافذ البيع والمنصات الالكترونية.