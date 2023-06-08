Spotify يتعاون مع موسم الجيمرز  وكيرنينج كلتشرز

في تعاون غير مسبوق، Spotify يشترك مع كل من موسم الجيمرز: أرض الأبطال وشبكة كيرنينج كلتشرز في إطلاق برنامج Pod Camp، وهو برنامج تدريبي لصنع البودكاست يمتد لـ 6 أسابيع صُمم خصيصًا لمساعدة صُناع المحتوى المهتمين بالبودكاست في السعودية. يهدف هذا التعاون إلى تقديم الدعم لعشاق الألعاب الإلكترونية وتسليحهم بالمهارات التي يحتاجونها لإطلاق برامج البودكاست الخاصة بهم.

يمثل Pod Camp فرصة مميزة لمحبي الألعاب الإلكترونية لتحقيق تطلعاتهم في تقديم محتوى بودكاست عن الألعاب. من خلال منهج مصمم خصيصًا ليناسبهم، سيحصل المشاركون على دورة تدريبية مكثفة شاملة في كيفية صناعة مقاطع البودكاست، والتي تغطي أهم الجوانب الأساسية مثل بناء المحتوى واستراتيجيات النشر وتوسيع قاعدة الجمهور وغيرها. صُمم البرنامج خصيصًا ليناسب المبتدئين في مجال صناعة البودكاست الخاص بالألعاب الإلكترونية، بحيث يضمن لهم فرصة الحصول على نظرة أعمق داخل المجال تتيح لهم التعرف على أهم المعلومات والأفكار التي يحتاجونها لاقتحامه.

يعول برنامج Pod Camp على الخبرات الكبيرة والمهمة لشركة إنتاج البودكاست الشهيرة كيرنينج كلتشرز في منح المشاركين برنامج تعليمي متكامل. حيث يشمل هذا البرنامج نصائح وتوجيهات من المتخصصين في هذه الصناعة إضافة إلى ضيوف متحدثين، إلى جانب إرشادات هامة ومستمرة طوال مدة الدورة. وستغطي الجلسات التدريبية مجموعة واسعة من الموضوعات مثل "البودكاست والألعاب الإلكترونية" و"عملية تعديل وتحرير المحتوى" و"معدات الصوت والتسجيل" و"التعديل الصوتي" و"المحتوى الصوتي والنشر - Spotify لصُناع البودكاست" وغيرها من الموضوعات.

في الأول من يوليو 2023، سيتم اختيار المشاركين في Pod Camp والإعلان عنهم من قبل لجنة تحكيم تتألف من ممثلين عن Spotify وموسم الجيمرز: أرض الأبطال وكيرنينج كلتشرز.

تعتبر فرصة العرض المباشر لحلقات البودكاست خلال مهرجان Gamers8 العالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية أحد أبرز مميزات البرنامج. ما يتيح للمشاركين عرض مقاطع البودكاست الخاصة والظهور أمام جمهور واسع، بدعم وتشجيع من موسم الجيمرز: أرض الأبطال وSpotify وكيرنينج كلتشرز. سيُعرض البودكاست التفاعلي هذا خلال الفعالية، متيحًا لصُناع البودكاست فرصة تقديم عروضهم إلى جمهور حقيقي ومتفاعل.

علقت ريا شديد، مديرة قسم البودكاست للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Spotify، على هذا المشروع قائلة: "يعبر تعاوننا مع موسم الجيمرز: أرض الأبطال و كيرنينج كلتشرز في مشروع Pod Camp عن التزام Spotify الثابت والمستمر بتقديم الدعم لصُناع البودكاست الطموحين في السعودية. نحن نؤمن بضرورة تزويد الأشخاص بالأدوات المناسبة التي تمكنهم من صُنع محتوى عن شغفهم. لقد لاحظنا وجود مجتمع مزدهر للألعاب الإلكترونية في السعودية، لذا حرصنا على التأكد من حصول صُناع محتوى الألعاب واللاعبين والمشجعين على فرصة للتعبير عن شغفهم من خلال سرد القصص وصناعة البودكاست".

وأضاف ماهر علي مدير الموظفين في شبكة كيرنينج كلتشرز، "إن برامج البودكاست والألعاب الإلكترونية ما هي إلا أشكالًا معاصرة لتقاليد قديمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في سرد القصص والتواصل. لذا فليس من المستغرب أن نرى كلا المجالين ينموان بشكل كبير عامًا بعد عام، الرياضات الإلكترونية ومجتمعات الألعاب الإلكترونية، سواء عبر الإنترنت أو تلك غير المتصلة بالإنترنت. يُعد محتوى البودكاست طريقة أخرى يمكن للاعبين من خلالها التعمق أكثر في العوالم التي تستهويهم. يسعدنا العمل مع Spotify وموسم الجيمرز: أرض الأبطال لتدريب صُناع البودكاست الطموحين المختصين في مجال الألعاب من خلال هذا البرنامج الذي يمتد لستة أسابيع".

وقال عمر بترجي، رئيس إدارة التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لموسم الجيمرز: أرض الأبطال: "الموسيقى ومختلف التجارب الصوتية تُعتبر جزءًا مُهّمًا من الألعاب والرياضات الإلكترونية، ونحن سعداء للإعلان عن هذا التعاون الاستراتيجي مع Spotify و شبكة كيرنينج كلتشرز، والذي سيمنح الفرصة لعُشّاق ومحبّي الألعاب الإلكترونية للحصول على مسار واضح لدخول عالم البودكاست. ونحن ملتزمون بتوفير بيئة تهدف إلى إلهام مجتمع الألعاب الإلكترونية ورعاية الجيل القادم من صُنّاع محتوى البودكاست في المملكة من خلال ربط الرياضات الإلكترونية والتقنية والترفيه".