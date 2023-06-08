حقيقة قرش "tiger shark" الغردقة

تُحقق الأجهزة المعنية فيما تردد عن انقضاض قرش على شخص في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ولم تخرج أي تفاصيل أخرى عن الواقعة، وجاء ذلك خلال فيديو متداول خلال الساعات الأخيرة.

ووثق مقطع الفيديو لحظة ابتلاع سمكة قرش لشخص، اليوم الخميس، وأظهر الفيديو سمكة القرش تلتهم إنسانا على سطح الماء، ويشبه سلسلة من الأفلام الخاصة بـ "هجوم القرش".

سمكة قرش

وأظهر الفيديو المتداول خلال الساعات الأخيرة، شخص يسبح على مسافة بعيدة نسبيا من الشاطئ ويتحرك بطريقة غريبة، وفي هذه اللحظة تحول ماء البحر إلى اللون الأحمر، وتظهر زعانف سمكة قرش والتي واصلت الهجوم على هذا الشخص وتمكنت منه وأصابته بأحد الجروح.

صيد سمكة قرش الغردقة

وتوجه مسؤول كبير بمحافظة البحر الأحمر إلى موقع الحادث لتقييم الوضع وتنسيق الجهود للتعامل مع الأوضاع الحالية.

صيد سمكة قرش الغردقة

يذكر أنه تم اصطياد القرش المتسبب في حادث اليوم، بنجاح من قبل صيادين الغردقة.، ويجرى التحقيق فى الحادث.

قرش (ببر البحر) أو Tiger Shark:

سمك القرش من نوع "ببر البحر" النوع الوحيد المتبقى من جنسه، ويعيش هذا النوع من سمك القرش، فى عمق أقل من 900 متر، ويسبح هذا القرش فى مياه عمقها أقل من 3.48 متر، لكن المعتاد من عمق سباحة 350 متر.

ويتجاوز طول قرش النمر 5 أمتار، ويتصف بالتفرد واصطياد فريسته خلال ساعات الليل، ويطلق عليه سلة مهملات البحر، ويتمكن من التهام وبلع أى شيء أمامه.

ويتغذى هذا النوع من القرش على الأسماك والقشريات والسلاحف والدلافين، ويوجد دائمًا فى مياه المناطق الاستوائية أو المعتدلة، ويتواجد بكثرة فى المناطق التى تتضمن تنوع فى درجات الحرارة، ويعيش بكثره فى المحيط الهادى.