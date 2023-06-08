المركزية للإرشاد الزراعي.. جهود مضنية طوال شهر مايو

أكد الدكتورحاتم الحمادي رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، إن الإدارة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة الارشادية خلال شهر مايو المنصرم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول وتوصيل الإرشادات والتوصيات الفنية لهم على أرض الواقع.

وجاء الانشطة خلال شهر مايو كالتالي:

1. تنفيذ 50 يوم حصاد علي محصول القمح .

2. تنفيذ 19 دورة ارشادية علي المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتنمية المرأة الريفية بإجمالي عدد 485 ندوة ارشادية بالمحافظات المختلفة وذلك بالاستعانة بالباحثين من مختلف التخصصات للتدريب الاخصائيين والمرشدين الزراعيين والمزارعين علي الظروف المثالية للحصول علي اعلي إنتاجية ومكافحة الآفات المختلفة ولتدريب الريفيات علي بعض الصناعات الغذائية.

3. جاري تنفيذ الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة الشامية والأرز والذرة الرفيعة

4. اصدار مجلة الارشاد عدد مايو/ يونيو حيث يشمل هذا العدد علي مقالات في جميع أوجه النشاط الزراعي بواسطة الخبراء المتخصصين ويتم توزيعها علي المحافظات المختلفة بالمجان لمكافحة دودة الحشد الخريفية .

5.عمل مطوية ارشادية وفلاير ارشادي لمكافحة دودة الحشد الخريفية لما لهذه الحشرة من خطورة شديدة خاصة علي محصول الذرة الشامية .

6. عمل ملصق ارشادي عن مكافحة دودة الحشد الخريفية كذلك عمل ملصق ارشادي لترويج للزراعة التعاقدية تم توزيعها علي المحافظات لوضعها علي المراكز الارشادية .

7. عمل فيلم كرتون عن مكافحه دوده الحشد الخريفيه.

فتح أسواق جديدة

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلن اليوم الخميس عن فتح أسواق الفلبين واوزبكستان أمام صادرات مصر من الموالح والبصل لأول مره وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د. احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري

وتم الانتهاء من اجراءات فتح سوق الفلبين امام صادرات الموالح المصرية ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالفلبين وفقا للقوانين الخاصة بهم ويمكن البدء في تصدير الموالح إعتبارا من اليوم ١٥ يونيو. جدير بالذكر ان المفاوضات الفنيه الخاصه بهذا الملف قد بدأت بين الحجر الزراعي المصري ونظيره الفلبيني منذ ٢٠١٩ وانتهت بزياره فنيه من الجانب الفلبيني لتقييم المنظومه التصديريه المصريه والتي اوصت نتائجها بالموافقه علي السير في إجراءات فتح السوق الفلبيني امام الموالح المصريه.

كما أفاد التقرير أيضا أنه تم الانتهاء من إجراءات فتح سوق أوزبكستان امام صادرات البصل المصري لأول مره.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات الزراعية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة وطلبا متزايدا من معظم الأسواق العالمية نظرا لجودتها وخاصة اسواق أوروبا وأمريكا وشرق آسيا وذلك بعد تطوير منظومة الحجر الزراعي وتطبيق أقصى معايير الجودة والصحة النباتية وفتح اكتر من ٨٠ سوق تصديري جديد امام الصادرات الزراعية المصريه.