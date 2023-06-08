الخميس 08 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الدولة المصرية تؤكد ثقتها في النبراوي نقيباً للمهندسين وتشجب الاعتداء

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم ونقيب المهندسين

توجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالشكر لكل من شارك فى حل هذه الأزمة بحيادية تامة من كافة اجهزة الدولة، والتوجه بالتحية لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والفريق كامل الوزير وزير النقل، على ما بذلوه من مجهودات حثيثة خلال الفترة الماضية .

وذلك خلال مؤتمر صحفي  نظمته نقابة المهندسين المصرية شارك فيه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وأشار الدكتور سويلم، إلى ما شهده اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين يوم ٣٠ مايو ٢٠٢٣ من أحداث مؤسفة .

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وأكد الوزير، على أهمية الحفاظ على نقابة المهندسين ، متوجها بالشكر لجميع مهندسى مصر على دورهم فى الحفاظ مكانة على هذه النقابة العريقة .

 

وألقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بيان قال فيه: "بناء علي ما شاب إجراءات الجمعية العمومية، التي عُقدت في ٣٠ مايو ٢٠٢٣ وبالتنسيق والتشاور مع اللجان المشكلة للإشراف علي إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تمكن اللجنة القضائية ولجنة الإشراف علي الإنتخابات، من إستكمال أعمال الجمعية العمومية ووقوع أحداث مؤسفة أدت إلي عدم إعلان النتيجة" .

 

وأضاف: "فإن جموع المهندسين والدولة المصرية، تؤكد ثقتها في المهندس طارق النبراوي نقيباً للمهندسين، وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين، ودور المهندسين في بناء مصر الحديثة، وتؤكد علي وحدة الجمعية العمومية وإصطفافها خلف السيد النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة مصالح المهندسين" .

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