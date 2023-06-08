دواء جديد يقلل خطر الوفاة بسرطان الرئة.. اكتشاف ثوري للمرضى

اكتشف مجموعة أطباء أمريكيين قرص دواء يخفض إلى النصف خطر الوفاة من نوع معين من سرطان الرئة عند تناوله يوميًا بعد الجراحة لإزالة الورم، إذْ يتسبب في وفاة ما يقرب من 1.8 مليون شخص كل عام في جميع أنحاء العالم، وجاء ذلك خلال أكبر مؤتمر سنوي لأخصائي السرطان، استضافته الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO)، بولاية شيكاغو.

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة:

وفقًا لما ذكره موقع Science Alert الطبي، يحمل العلاج الذي طورته مجموعة AstraZeneca الصيدلانية osimertinib ويتم تسويقه اسم Tagrisso، وهو يستهدف نوعًا معينًا من سرطان الرئة في المرضى الذين يعانون مما يسمى سرطان الخلايا غير الصغيرة، وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويظهر نوعًا معينًا من الطفرات.

سرطان الرئة

تؤثر هذه الطفرات، على ما يسمى بمستقبل عامل نمو البشرة، أو EGFR، على 10٪ إلى 25٪ من مرضى سرطان الرئة في الولايات المتحدة وأوروبا، و30 إلى 40٪ في آسيا.

تضمنت التجربة السريرية حوالي 680 مشاركًا في مرحلة مبكرة من المرض (المراحل 1b إلى 3a)، في أكثر من 20 دولة، وكان لا بد من إجراء عملية جراحية لهم أولا لإزالة الورم، ثم تناول نصف المرضى العلاج يوميًّا، والآخر علاج وهمي.

أظهرت النتيجة أن تناول القرص أدى إلى انخفاض بنسبة 51% في خطر الوفاة للمرضى المعالجين، مقارنة بالدواء الوهمي.

بعد خمس سنوات، كان 88% من المرضى الذين تناولوا العلاج لا يزالون على قيد الحياة، مقارنة بـ 78% من المرضى الذين تناولوا الدواء الوهمي.

قال روي هيربست من جامعة ييل، الذي قدَّمها في شيكاغو: "إن هذه البيانات مثيرة للإعجاب". وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقار يساعد على "منع انتشار سرطان الرئة إلى المخ والكبد والعظام"، مضيفًا أن حوالي ثلث حالات الإصابة بسرطان الخلايا غير الصغيرة يمكن إجراؤها عند اكتشافها.

تم ترخيص حبوب Osimertinib بالفعل في عشرات البلدان لمؤشرات مختلفة، وقد تم بالفعل منحه إلى حوالي 700000 شخص، وفقًا لبيان صحفي صادر عن "أسترازينيكا"، واستندت الموافقة عليها في الولايات المتحدة للمراحل المبكرة في عام 2020 إلى البيانات السابقة التي أظهرت تحسنًا في بقاء المريض خاليًّا من المرض، أي الوقت الذي يعيش فيه المريض دون تكرار الإصابة بالسرطان.