الأمطار الرعدية تصل القاهرة والجيزة وتُغرق الشوارع

شهدت محافظة القاهرة أمطارًا رعدية غزيرة، ورياحًا مثيرة للأتربة، ورصدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في آخر صور للأقمار الصناعية، والتي تشير إلي تحرك السحب الرعدية شرقًا، لتؤثر علي مدن القناة والسواحل الشرقية والمدن المطلة علي خليج السويس وسيناء.

أوضحت الأرصاد، أن تحرك السحب مستمر في تأثيره علي القاهرة والوجة البحري والدلتا بالكامل وشمال الصعيد يصاحبها الرعد والبرق وتتساقط منها الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مختلف المناطق السابق ذكرها.

لفتت الأرصاد، إلى أن ظاهرة الرمال المثارة والاتربة الناتجة عن نشاط الرياح الجنوبية والرياح الهابطه من السحب الرعدية ، وتستمر هذه الأجواء حتي الغد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقسًا معتدلًا على الأنحاء كافة فى الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًّا على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل الحرارة ليلًا على الأنحاء كافة.

كما تتوقع الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومدن القناة وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الجمعة:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة.