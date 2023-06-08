الجونة يقترب من الصعود للممتاز ولافيينا يتغلب على التليفونات

يواصل فريق الجونة التربع على قمة المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني. ، وفاز الجونة على مصر المقاصة بثلاثية لهدف تقدم المقاصة عن طريق عبدالرحمن محمد ركلة جزاء واحرز أهداف الجونة كريم ممدوح واحمد تركي وارنو.





وفاز لافيينا على تليفونات بني سويف بهدفين لهدف أحرز هدفي لافيينا هشام نيمار ركلة جزاء ومارو .

فيما فاز مركز شباب طامية على شبان قنا بهدفين لهدف أحرز هدف الشبان مصطفي عبدالعاطي اوتاكا واحرز هدفي طاميه احمد قطب ومحمد بوسكا.

وتعادل كلوي مع الفيوم بهدف لمثله أحرز هدف الفيوم احمد عبدالسلام وفي الثواني الاخيرة نجح ملوي في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمود عاطف ركلة جزاء.

فوز بترول أسيوط ..

وفاز بترول اسيوط على النصر للتعدين بهدفين دون رد احرز هدفي البترول صلاح لالا وابوبكر محمد وتعادل كيما اسوان مع اسمنت اسيوط سلبيا وتغلب الالومنيوم على المدينة المنورة بثلاثية لهدف أحرز ثلاثية الالومنيوم احمد عبدالعظيم ركلة جزاء وفوزي شعبان هدفين واحرز هدف المدينة احمد عبدالسيد وتعادل مت المنيا بهدفين لمثلهما احرز هدفي المنيا كريم حسن وكريم حسن واحرز هدفي ديروط احمد فاروق محمود جمال وفي المجموعة الثالثة فاز المجد على المصري بالسلوم بهدف دون رد احرز هدف المجد كمال يوسف.



الجونة

فريق الجونة في القسم الثاني

من القسم الثاني

لافيينا