خالد الجندي يكشف عن أفضل مكان يموت فيه الإنسان.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إن سيدنا النبي أبلغنا إنه لو قُدر للإنسان الموت فى المدينة المنورة فإنه سيحصل على فضائل كثيرة، مستشهدا بالحديث النبوي الشريف: "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من استطاع أن ‌يموت ‌بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها)".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن سكان المدينة المنورة سيحصلون على مزايا عديدة باعتبارها أرض مباركة وكلها خير وسيحوز على شفاعة النبي العدنان، وسيفوز في الدنيا والآخر.

أوثق حديثى بالأسانيد

ولفت الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، إلى أنه يوثق حديثه حتى يتأكد الناس من المعلومات والأدلة، وإن كل فتاويه أو أحاديثه من الكتاب والسنة الشريفة، لافتًا إلى أن البعض يتطاول عليه ظنا منهم إن ما يقوله من عنده.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"،: "لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وجدت بعض الجهلاء يتهكم لينال من شخصى، عندما تحدثت إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بـ500 عام، تهكموا على أحاديث النبي، فربنا أعمى بصيرتهم إنهم يراجعوا فقولت، يمكن التقصير منى فقلت لهم الحديث والآية القرآنية، حتى لا يسئ جاهل إلى سيدنا النبي بسبب قلة معرفته".

الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء

وقال الجندى، فى تصريح سابق، إن من يقول الحمد لله، على حاله مهما كان فهو شخص عنده بصيرة، لأنه دائما ينظر إلى من هو حاله أصعب منه، لافتا إلى أن البعض أصبح يسخر ممن يقول الحمد لله على حاله.

وتابع الجندى: "دائما من يصاحب الأغنياء تجده فى حالة صعبة لكونه لا يحمد الله، ودائما يقول عاوز من ده وده، شوف الفقراء هيدخلوا قبل الأغنياء الجنة بـ 500 سنة، الأغنياء عندهم حاجات كتير هيحاسبوا عليها سواء فى الدنيا، لكن الفقراء أهل الله عارفين إن الدنيا معبر فقط".