معبودة الجماهير حكاية فيلم كشف الصراع الخفى بين العندليب ويوسف شعبان (شاهد الوفد TV)

"صاحبة صوت جميل سليم" هكذا وصفتها كوكب الشرق أم كلثوم، وقال عنها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب "تعطيك فن بمليون جنيه"، ووصفها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بأنها النجمة المفضلة لدى غناءً وتمثيلا، وقال عنها الأديب العالمى الفائز على جائزة نوبل فى الآداب نجيب محفوظ "استطاعت أن تعطى رواياتى لحما ودما وشكلا مميزا"، إنها الفنانة شادية صاحبة الصوت العذب الحنون.

فيلم معبودة الجماهير

وكما نجحت شادية فى مجال الغناء استطاعات أن تكون أحد أشهر نجمات السينما وتعاونت مع كبار النجوم وأبرزهم كمال الشناوى ومحمود ذو الفقار وعبد الحليم حافظ.

فيلم معبودة الجماهير

والتقت شادية مع عبد الحليم حافظ فى فيلم "معبودة الجماهير" والذى يعد من أشهر وأنجح أفلام السينما المصرية.

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

وفى حلقة اليوم من برنامج "شعر ف أغنية" نتناول أثر الدويتو الغنائى فى سياق العمل الدرامى من خلال أحد أشهر الديتوهات فى السينما وهى أغنية "حاجة غريبة" التى شارك فيها بالغناء شادية وعبد الحليم حافظ من خلال فيلم معبودة الجماهير.

الحلقة تقديم إيناس السيد وتصوير أحمد بسيونى

فيلم معبودة الجماهير

فيلم معبودة الجماهير

ويكشف تليفزيون الوفد سبب عزوف الجمهور عن الفيلم وقت عرضه، ومتى عاد إلى دور العرض السينمائى، والمشكلات التى واجهت الفيلم حتى خروجه للنور، وسبب رفض العندليب ظهور الفنان يوسف شعبان فى الفيلم، والأغنية الوحيدة التى جمعت شادية والعندليب فى الفيلم.