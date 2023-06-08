امرأة تتعرض للهجوم من 3 كلاب ومالكهم يفقد السيطرة.. فيديو

تعددت هجمات الكلاب على المارة في لندن، التي شهدت أكثر من 9000 حالة اعتداء، مات منهم 4 أطفال في ذات الحوادث.

امرأة في لندن تتعرض للهجوم من 3 كلاب خرجوا عن سيطرة صاحبهم وتسببت لها بجروح خطرة في ذراعها ووجهها ونُقلت للمستشفى.



الصحة الوطنية البريطانية تقول إن هجمات الكلاب في لندن تتزايد بشكل كبير وفي 2022 كان هناك 9000 اعتداء من كلاب على الناس مات منهم 4 أطفال.pic.twitter.com/N2mDyYabio — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 8, 2023

وتداول رواد موقع توتير، مقطع فيديو لسيدة تتعرض للهجوم من 3 كلاب، فقد مالكهم السيطرة عليهم، ورغم محاولت المرأة في الهروب من الكلاب، إلا أنهم استمروا في مطاردتها وعقرها بشكل متكرر في الأيدي والوجه.

وظهر في مقطع الفيديو، الكلاب وهي تهاجم المرأة بدون سبب، وكلما حاول مالكهم السيطرة على أحدهم يهرب الآخر ليعقر السيدة في يدها، بينما يسقطها آخر أرضا ويعقرها في وجهها، وسط محاولات فاشلة من مالكهم للسيطرة عليهم.

يذكر أن في شهر فبراير الماضي، توفي رجل في الثمانينيات من عمره، في بريطانيا، بعد أن تعرض لهجوم بوحشية، من قبل ثلاثة كلاب من فصيلة بيتبول في الجانب الغربي من مدينة سان أنطونيو.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن رجال الإنقاذ وصلوا إلى مكان الحادث رأوا المشهد المروع، بعدما جر الكلاب الرجل المسن، أثناء انتقال خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

وتدخل رجال الإطفاء، باستخدام فئوسهم من أجل ابعاد الكلاب وتحرير المسن من أنيابها، وتعرض احد رجال الإطفاء في سان أنطونيو للعض في ساقه، أثناء الهجوم الذي وقع في 2800 من شارع ديبلا، على الجانب الغربي من المدينة.

وأوضح قائد الإطفاء تشارلز هود، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أصحاب الكلاب المسؤولة عن الهجوم سيواجهون أي تهم، على الرغم من أنه من المرجح أنهم سيواجهون ذلك.