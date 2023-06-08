السحب الممطرة تتقدم نحو القاهرة والأرصاد تٌحذِّرُ

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن السحب الممطرة تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدُّم الوقت، تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة:

أوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن القاهرة الكبرى ومناطق من الدلتا على موعد مع السحب الرعدية خلال الفترة القليلة المقبلة، وتشير آخر صور الأقمار الصناعية إلي تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي مناطق متفرقة.

صورة للأقمار الصناعية

نوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك عددًا من محافظات الصعيد تتعرض للسحب الرعدية وحالة من سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية وتؤدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

نشرت عدد من الصور لما التقطتها الأقمار الصناعية خلال الفترة الحالية، والتي تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء، مشددة على أن هذه السحب تعمل على حجب أشعة الشمس، كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا، بالإضافة إلى أن هناك هبات للرياح تزيد من نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

الأرصاد الجوية نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عددٍ من المحافظات بداية من اليوم الخميس.

في السياق نفسه، أكد الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد فصول السنه الأربعة في يوم واحد، إذْ إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة ونشاطًا للرياح المثيرة للرمال والاتربة مع انتشار غطاء من السحب الرعدية وسقوط أمطار على عددٍ من المحافظات خلال الساعات المقبلة.

أشارت إلى أن بداية حالة سوء الأحوال الجوية تبدأ اليوم الخميس ومستمرة يوم الجمعة، وتبدأ يوم السبت التحسن في الأحوال الجوية، مشددًا على أن المناطق العامة والمكشوفة هي أكثر الأماكن تأثرًا بالعاصفة الترابية، والتي تختلف حدتها من منطقة لأخرى.