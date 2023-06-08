الخميس 08 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

5 علامات تدل على إصابتك بالسكتة الدماغية.. الصداع أبرزها

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى جزء من الدماغ ، مما يمنع أنسجة المخ من الحصول على الأكسجين والمواد المغذية، تبدأ خلايا الدماغ في الموت خلال دقائق، والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة ، والعلاج الفوري أمر بالغ الأهمية، يمكن أن يقلل الإجراء المبكر من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.

 

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر مصابًا بسكتة دماغية ، فعليك الانتباه بشكل خاص إلى الوقت الذي بدأت فيه الأعراض، وتكون بعض خيارات العلاج أكثر فاعلية عندما تُعطى بعد وقت قصير من بدء السكتة الدماغية.

 

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تشمل علامات وأعراض السكتة الدماغية ما يلي:

مشكلة في التحدث وفهم ما يقوله الآخرون: قد تواجه ارتباكًا أو تعثر في الكلمات أو تواجه صعوبة في فهم الكلام.

 

شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق: قد تصاب بخدر مفاجئ أو ضعف أو شلل في الوجه أو الذراع أو الساق. غالبًا ما يؤثر هذا على جانب واحد فقط من الجسم. حاول رفع ذراعيك فوق رأسك في نفس الوقت. إذا بدأت إحدى ذراعيك في السقوط ، فقد تكون مصابًا بسكتة دماغية. أيضًا ، قد يتدلى جانب واحد من فمك عند محاولة الابتسام.

 

مشاكل في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما: قد يكون لديك فجأة رؤية مشوشة أو سوداء في إحدى العينين أو كلتيهما ، أو قد ترى ضعفًا.

 

صداع: قد يشير الصداع المفاجئ والشديد:الذي قد يكون مصحوبًا بالقيء أو الدوخة أو تغير في الوعي ، إلى إصابتك بسكتة دماغية.

 

صعوبة في المشي: قد تتعثر أو تفقد رصيدك: قد تصاب أيضًا بالدوخة المفاجئة أو فقدان التنسيق.

 

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