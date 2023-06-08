قنوات واتساب الجديدة.. طريقة خاصة لمتابعة الموضوعات المهمة

أعلن واتساب عن خاصية القنوات: وهي طريقة بسيطة وموثوقة وتتسم بالخصوصية لتلقّي أهم المستجدات من الأشخاص والمؤسسات، داخل واتساب مباشرةً. ونعمل على تصميم القنوات ضمن علامة تبويب جديدة تسمى "المستجدات"، والتي ستجد فيها الحالات والقنوات التي اخترت متابعتها، منفصلة عن دردشاتك مع العائلة والأصدقاء والمجتمعات.

القنوات عبارة عن أداة رسائل جماعية أحادية الاتجاه تتيح للمشرفين إرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي. ولمساعدتك على تحديد قنوات لمتابعتها، نعمل على تصميم دليل قابل للبحث يمكنك من خلاله العثور على هواياتك وفِرقك الرياضية والمستجدات من المسؤولين المحليين وغير ذلك الكثير. ويمكنك أيضًا الانتقال إلى القنوات من روابط الدعوة المرسلة في الدردشات أو رسائل البريد الإلكتروني أو المنشورة على الإنترنت.

نحن نتطلع إلى توفير الخدمة الأكثر خصوصية من بين خدمات الرسائل الجماعية المتاحة. ويبدأ ذلك من حماية المعلومات الشخصية للمشرفين والمتابعين. وبصفتك مشرفًا في القناة، لن يظهر رقم هاتفك ولا صورة ملفك الشخصي للمتابعين. وبالمثل، فإن متابعة إحدى القنوات لن تكشف رقم هاتفك للمشرف أو للمتابعين الآخرين. أنت من يقرر متابعة القنوات، وقرارك يتمتع بالخصوصية التامة.

على غرار الطريقة التي نصمم بها المراسلات، لا نعتقد أن مستجدات القنوات يجب أن تبقى لديك إلى الأبد. ولذلك لن نحتفظ بسجل القناة على خوادمنا لأكثر من 30 يومًا وسنوفر بعض الطرق لتختفي المستجدات على نحو أسرع من أجهزة المتابعين. وسيتمتع المشرفون أيضًا بإمكانية حظر التقاط صور عن شاشة الهاتف وإعادة توجيه الرسائل من قنواتهم.

أخيرًا، سنوفر للمشرفين القدرة على اختيار مَن يمكنه متابعة قنواتهم وتحديد قابلية اكتشاف تلك القنوات في الدليل. ولأن هدف القنوات يتمثل في الوصول إلى جمهور واسع، لا تكون القنوات مشفرة تمامًا بين الطرفين بشكل افتراضي. ونعتقد أن القنوات المشفرة تمامًا بين الطرفين الموجهة لجمهور محدود تكون منطقية في بعض الحالات، مثل المنظمات غير الهادفة للربح أو المنظمات الصحية، ونحن ندرس ذلك كخيار مستقبلي أيضًا.

لإطلاق القنوات، يسرُنا التعاون مع كيانات عالمية رائدة ومجموعة مختارة من المنظمات في كولومبيا وسنغافورة، حيث سنوفر بها خاصية القنوات لأول مرة، وذلك بغرض التطوير والتعلم ومواءمة التجربة. وسنوفر خاصية القنوات لمزيد من البلدان كما سنوفر القدرة على إنشاء القنوات لأي شخص خلال الأشهر القادمة.

نعتقد أيضًا أن هناك فرصة لدعم المشرفين بطريقة تتيح لهم بناء أنشطة تجارية حول قنواتهم من خلال استخدام ما نوفره من خدمات دفع آخذة في التوسع إلى جانب القدرة على ترويج قنوات معينة في الدليل للمساعدة على زيادة الوعي بها.

بطبيعة الحال، سيظل جوهر استخدام الأشخاص لواتساب هو المراسلة بخصوصية تامة بين الأصدقاء والعائلة والمجتمعات، وسيظل دائمًا على رأس قائمة أولوياتنا. ويمثل تطوير القنوات خطوة كبيرة طالَب مستخدمونا باتخاذها لسنوات. ونعتقد أن الوقت قد حان أخيرًا لتوفير أداة رسائل جماعية بسيطة وموثوقة تتسم بالخصوصية ونأمل أن تستمتعوا باستخدامها خلال الأشهر والسنوات القادمة.