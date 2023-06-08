أمطار رعدية غزيرة تضرب البحيرة

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطقس الغير مستقر، شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السئ، صحبه سقوط أمطار رعدية على معظم المدن والمراكز خاصة المناطق الساحلية، بمركزى ادكو ورشيد وسط ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

وتدخلت الفرق المتخصصة السريعة التابعة لمحافظة البحيرة، لمواجهة اثار الأمطار وكسح المياه بالشوارع، أولا بأول بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

لم تتأثر حركة المرور أو الحركة التجارية بالإسواق والمتاجر، بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على منطقة البحيرة.

وتتعمل جميع محطات الرفع والصرف مع مياه الأمطار، وتعمل المحافظة على التأكد من عملها بشكل كامل وطبيعى وانتشار وحدات تابعة لمجالس المدن والقرى لرفع أى تراكمات المياه الأمطار بالطرق الحيوية ومداخل الكبارى والانفاق.

وتتوقع الأرصاد عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الخميس، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

كما توقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، متوقعة يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ، وتكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحراة الخميس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 29 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 30 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 29 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 31 درجة

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 46 درجة الصغرى 32 درجة