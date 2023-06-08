أمطار غزيرة وبرق ورعد على مدن وقري البحيرة
شهدت مدن وقري محافظة البحيرة، عصر اليوم الخميس، موجة من الأمطار الغزيرة، والتي صاحبها برق ورعد خاصة في المراكز الشمالية للمحافظة وهي كفر الدوار وأدكو ورشيد والمحمودية ، وأغرقت مياة الامطار الميادين والشوارع ، وسط إستغربا لمواطنين الذين يشاهدون سقوط الامطار في شهر يونيو
وسارعت الأجهزة المحلية بقري ومدن المحافظة بالدفع بسيارات الكسح والاططقم والافراد لسحب المياة المتراكمة في الشوارع والناجمة عن الامطار الغزيرة ، لضمان سيولة المرور ، وسهولة عبور المواطنين .
وفي قري المحافظة سادت حالة من الارتياح الشديد بين المزارعين ، عقب سقوط الامطار الغزيرة ، والتي توفر نفقات ري المحاصيل ، بالاضافة إلي قدرة مياة الأمطار علي القضاء علي الآفات الضارة بالزراعات ، بالاضافة إلي خفض درجات الحرارة مما يجعلهم يعملون في الحقول بعيدا عن الشمس الحارقة .
ويسير العمل بشكل طبيعي في بوغاز رشيد ، وميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، بسبب إنخفاض الامواج في مياة البحر المتوسط .