محمد الشرنوبي يثير الجدل حول اعتزاله الفن بتصرف صادم.. صورة تحسم الجدل (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، أنباء عدة تُفيد اعتزال الفنان محمد الشرنوبي للفن، مما أثار صدمة جمهوره ومتابعيه، وجاء ذلك عقب حذف جميع منشوراته وصوره، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد الشرنوبي يحسم حقيقة اعتزاله الفن:

سرعان ما خرج محمد الشرنوبي عن صمته ليحسم الجدل حول أنباء اعتزاله، من خلال نشر صورة من أحدث ظهور له داخل سيارته، من خلال خاصية القصص المصورة "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأرفقها بتعليق: "صباح الفل .. وحشتوني".

محمد الشرنوبي

كان محمد الشرنوبي قد فاجأ الجمهور بحذف جميع منشوراته عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مما أثار التساؤلات حول السبب عما كان هذا مؤشرًا لاعتزاله الفن أم أنه سيروج لعمل جديد.

آخر أعمال محمد الشرنوبي:

على صعيد آخر، غاب الفنان محمد الشرنوبي، عن ماراثون دراما رمضان 2023، لأسباب مجهولة، بينما كانت آخر أعماله دوره في فيلم "أنا لحبيبي" وشاركه البطولة النجوم كريم فهمي وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وسوسن بدر وأحمد حاتم، وهو من إخراج هادي الباجوري.

محمد الشرنوبي

تفاصيل أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ:

على صعيد آخر، كشف المتحدث باسم نقابة الموسيقيين تفاصيل جلسة النقيب مصطفى كامل مع محمد الشرنوبي وسارة الطباخ، لمحاولة حل النزاع المستمر بينهما خلال الأشهر الماضية، في حين صرَّحَ حسين هلال، محامى الشرنوبى بأن محكمة جنح مستأنف الجيزة، قضت بجلسة اليوم 28 مايو 2023، ببراءة المنتجة سارة الطباخ في التهم المنسوبة إليها في عدد 6 جنح تبديد أقامها الفنان محمد الشرنوبي ضدها.

فى وقت سابق قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى سارة الطباخ "شركة ايرث برودكشن"، ضد غرفة صناعة السينما ومحمد الشرنوبي، لانتفاء القرار الإداري بعد تقديم مذكرة بالدفع.

محمد الشرنوبي

طالبت سارة الطباخ بإلزام الغرفة والنقابات الفنية بإصدار قرار بمنع التعامل مع الفنان إلا من خلالها، وكان تقرير هيئة المفوضين، دون الحضور أمامها وتقديم الدفاع- في صالح المدعية إلا أنه بالمثول أمام المحكمة بعد ورود تقرير المفوضين وإبداء الدفع بعدم القبول لانتفاء القرار الإداري صدر الحكم اليوم بعدم قبول الدعوى.