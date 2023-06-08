ريا أبي راشد تتعرض لهجوم لاذع بسبب صورها الأخيره| ومتابعة:"كنا بنحترمك"

أثارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جدلًا واسعًا بين جمهورها، بعد مشاركتهم أحدث إطلالاتها الصيفية عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، والتي ظهرت فيه بلوك جريء وجذاب.

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد تساعرض مفاتنها بالهوت شورت

وبدت ريا أبي راشد بهوت شورب مشجر بالأبيض والأسود، ونسقت عليه كاش مايوه بنصف أكمام، وباللون الأبيض الشفاف، ومكشوف من الجانبين، ونسقت معه سليبر مسطح باللون النحاسي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ريا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على ظهرها بشكل مرتب وناعم كالحرير، كما زينته بقبعة من الخوص ملتفه بشريط من الستان الأسود، مما أعطت لمسه أنثوية جذابة.

ووضعت ريا أبي راشد مكياجًا جريئًا يعطي لمسه مليئة بالأنوثة والجمال، حيث اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الصاخب، والتي نسقته مع لون طلاء الأظافر الأحمر، بالإضافة للماسكرا؛ لتحصل على عينين جذابتين.

ريا أبي راشد تتعرض لهجوم لاذع من جمهورها

وتعرضت ريا أبي راشد لهجوم شديد في الآونة الأخيرة ليرى بعض المتابعين أنها قامت بتغيير استايلها، لتجعله أكثر جرئة وأنوثة، وهو ما لم يرونه من قبل، فكانت تميل في السابق إلى الاستايل الأكثر احتشامًا.

وعلقت إحدى المتابعات: " ليه بس كنتي امورة قبل وبنحترمك وكان الك لوك خاص فيكي هلا أنت صرتي شخصية ما منعرفها وأنا كتير بحترمك وبتابعك دايما فياريت ترجعي متل الاول ".

وكتب متابع على منشورها بشكل ساخر قائلًا: " الجنة غالية "، ومتابع آخر: " افعلوا ما شئتم فأنتم على موعد مع الله بمفردكم "، و: " واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله ".

والجدير بالذكر أن الإعلامية ريا أبي راشد نشرت قبلها فيديو بلوك جريء، والتي إرتدت فيه فستان بصيحة الكب باللون البرتقالي، ومكشوف من أحد الساقين، كما تميز ببعض الطيات ناحية الصدر والخصر؛ ليعطي لمسه أنيقة ولنحت منطقة الخصر وجعلها أكثر رشاقة وجمال.

وجاءت أغلب التعليقات بالهجوم على إطلالتها فكتبت متابعه: " انتى ست انيقة ومثقفة التعرى لا يليق بيكى "، و: " لما تكبرون تظنون ان التعري يزيدكم جمالًا او توضحون للناس انكن مازال لديكن مفاتن ثقافتك تكفيك ليلاحظوك دون لفت الانتباه بالمفاتن الداخلية ".

وعلقت متابعه آخرى: " لبسك صاير اوڤر بطريقة مش طبيعية، انتِ انسانة مثقفه و واعية واعتقد بتعرفي كتير اشياء بالحياة، ما وصلتي لاشي واحد يحكيلك عن اللبس الصح المحتشم؟.. صراحة زمان كنت اعتبرك حدا فخم بعقلك وبطريقة تفكيرك ، بس هلا بحزن عليكِ ! يا ريت الشهادات يلي بناخدها بهالدنيا و الوعي والفهم والثقافه يلي بندعي فيهم يوصلونا لاشي صح واحد لآخرتنا ".

وكتب متابع: " الفستان حلو ولايق عليكي بس الظهور بيه اوفر اوي وحرام واحنا بنحبك ونحترمك #التعري لايليق بيكي ".