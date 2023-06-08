إلكترولكس تشارك في "اليوم الوطني للسويد" للاحتفال بالعلاقات التاريخية مع مصر

شاركت إلكترولكس جروب، الرائدة عالمياً في إنتاج وتصنيع الأجهزة الكهربائية، في الاحتفال باليوم الوطني للسويد، والذي عُقد في السفارة السويدية بمصر بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك لتسليط الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر والسويد و الترابط بين البلدين. ايضاً استعرضت إلكترولكس من خلال جناح مخصص لها رحلتها الملهمة في صناعة الأجهزة المنزلية وتاريخها الحافل بالابتكارات والإنجازات.

انطلق الاحتفال هذا العام تحت عنوان "السويد 500" بمناسبة مرور 500 عام على انتخاب جوستاف فاسا ملكًا للسويد، ومساهماته البارزة في وضع أساس للسويد كدولة مستقلة. وجاءت مشاركة إلكترولكس جروب في هذا الحدث المهم نظراً لكونها إحدى الشركات الكبرى العاملة في السويد والتي تتمتع بخبرة طويلة في صناعة أجهزة عالية الجودة تلبي متطلبات عملائها حول العالم، فضلاً عن تواجدها في صدارة سوق الأجهزة المنزلية في مصر.

قال السفير السويدي في مصر، السيد/ هوكان ايمسجورد، إن السويد فخورة جدا بالدور الذي تلعبه شركة إلكترو لوكس السويدية في مصر. وقال: "أنشأت إلكترو لوكس حضورا قويا في مصر وتواصل لعب دور مهم في دعم اقتصاد البلاد. مع مجموعة واسعة من الأجهزة عالية الجودة، لم تقدم إلكترولوكس للمستهلكين المصريين منتجات سويدية موثوقة ومبتكرة فحسب، بل خلقت أيضا العديد من فرص العمل في السوق المحلية وساهمت في رفع معدلات التصدير إلى السوق الدولية من خلال خطوط إنتاجها في مصر"

علاوة على ذلك، أوضح السفير أن إلكترولكس تلعب أيضا دورا جيدا في دعم القيم السويدية من خلال التزامها بمبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات التي كان لها تأثير إيجابي على المجتمع المحلي، وتعزيز الإشراف البيئي والرعاية الاجتماعية. ومما لا شك فيه أن استثمارات إلكترولوكس في مصر لعبت دورا حيويا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز مستقبل مستدام."

أعرب ميسم الحناوي، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترولكس جروب مصر، عن اعتزازه الشديد بالمشاركة في احتفال السويد بيومها الوطني، وإعجابه بالنهضة الصناعية التي تشهدها السويد وقوة العلاقات بين مصر والسويد، قائلاً: "كوننا شركة سويدية عاملة بالسوق المصري، فإن بيئة أعمالنا في مصر ساعدتنا على النمو والتوسع بشكل كبير، حيث تتمتع مصر بمناخ يشجع على الاستثمار، فهي أحد الأسواق الواعدة التي تتمتع بأهمية تاريخية واستراتيجية في المنطقة."



وأكد أن إلكترولكس منذ عملها بالسوق المصري وهي حريصة على دعم القطاع الصناعي في مصر وتحقيق خطوات واضحة وثابتة نحو تحويل مصر لقاعدة تصديرية لشمال إفريقيا وأوروبا، إلى جانب اهتمامها بتطبيق أهداف التنمية المستدامة ودعم استراتيجية توطين الصناعة ورؤية مصر 2030، موضحاً أن الشركة ستواصل جهودها واستثماراتها في مصر وإضفاء أحدث الابتكارات التكنولوجية على منتجاتها لتلبي احتياجات المستهلكين بأعلى معايير الجودة والأمان.