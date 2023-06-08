محافظ المنيا يوجه برفع درجة الإستعداد لإمتحانات الثانوية العامة

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في الإستعداد لإمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، والتي ستنطلق الأثنين القادم 12 يونيو الجاري، موجهاً برفع الإشغالات والإتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة، للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ، أنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 13 لجنة على مستوي المدينة والمركز،يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً على تضافر كافة الجهود من أجل خروج الإمتحانات بالصورة اللائقة، و بما يضمن أمن وسلامة سير الإمتحانات.

وأضاف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة جاهزية المدارس ، المقرر انعقاد لجان امتحانات الثانوية العامة بها ، من حيث الأثاث والكهرباء والإنترنت والتليفون الأرضي، ومراجعة أعمال الصيانة والمرافق بجميع اللجان،وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، مع تسخير كافة الإمكانيات الخاصة بالمدارس ، ورفع كافة الإشغالات من محيط المدارس لتوفير بيئة مناسبة للطلاب ، لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.

وقال رئيس المركز، أنه جارى تنفيذ قوافل تعليمية مجانية للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة ، بقسميها الأدبي والعلمى بإدارة ملوى التعليمية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة التربية والتعليم، في إطار دعم أبناء المحافظة، وتخفيفاً للأعباء عن أولياء الأمور والطلبة، بتقديم خدمة تعليمية مجانية.