محمود جراد يكشف تفاصيل موسيقى "دق الطبول" وحفلته في تركيا

يستعد المايسترو محمود جراد، لإطلاق موسيقى جديدة منفردة لعام 2023 بعنوان "دق الطبول"، وذلك على قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

موسيقى "دق الطبول" من ألحان محمود جراد وتوزيع محمود جراد، وسيتم تسجيلها خلال الأيام القليلة المقبلة في استديوهات ريتاج بدبي.

في سياق متصل، يستعد محمود جراد، للسفر إلى تركيا وبالتحديد العاصمة اسطنبول خلال الفترة القادمة برفقة النجم العربي كامل يوسف والفرقة الذهبية لإحياء عدة حفلات في مدينة اسطنبول أنقرة.

يأتي ذلك بالتزامن مع النجاحات التي حققتها حفلات الفرقة الأخيرة خلال العامين السابقين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الحفلات في عدد من الدول العربية، فضلا عن تسجيل عدد من الألحان والموسيقى.

من هو الموسيقار محمود جراد؟

جدير بالذكر أن محمود جراد سمسوم، ملحن وموزع موسيقي من أبرز المؤلفين الموسيقيين في الوطن العربي، حيث قدم العديد من الأعمال الموسيقية الناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان له دور كبير في تأليف وتوزيع العديد من الأغاني الشهيرة في العالم العربي.

ومن المتوقع أن تكون موسيقى "دق الطبول" إضافة مميزة لإنتاجات محمود جراد، ومن المحتمل أن تحظى بإقبال كبير من قبل جمهوره.

وبالنسبة لعملية التسجيل، فإن استوديوهات ريتاج في دبي تعد من أشهر الاستوديوهات الموسيقية في المنطقة، وتتمتع بتجهيزات عالية الجودة وفريق عمل محترف يضمن جودة الإنتاج النهائي.