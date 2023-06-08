ضبط 28 طن قمح مهربة بمركز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الخميس،عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 ، وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة، والإلتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإعتبار القمح محصولاً استراتيجياً، وتحقيق الإكتفاء الذاتى فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية ، وتداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية.

من جانبه ، قال اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والمتابعة بمركز المنيا ، أسفرت عن ضبط 6 سيارات محملة بـ 28 طنا من القمح دون أوراق رسمية، وتم توريدها بالصوامع الحكومية لمطاحن مصر الوسطى.