Ant-Man and the Wasp: Quantumania يحقق إيرادات قياسية جديدة بالسينمات

استطاع فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania أن يحقق إيرادات قياسية، حيث زادت حصيلة إيراداته مليون دولار جديدة خلال شهر.

ووصلت مجمل الإيرادات إلى 476 مليونًا و55 ألف دولار فى شباك التذاكرالعالمى.

يحمل العمل رقم 31 الذي تم إصداره في Marvel Cinematic Universe، وحقق أعلى افتتاح في نهاية الأسبوع في شباك التذاكر المحلي، متجاوزًا اجزائه الماضية، Ant-Man 2015 (57 مليون دولار) و 2018 Ant-Man and the Wasp 75 مليون دولار.

قصة الفيلم

فيلم Ant-Man and the Wasp: Quantumania يستكشف سكوت لانج (انتمان) وهوب فان دين (واسب) وHope Van Dyne، جنبًا إلى جنب مع دكتور هانك بيم و جانيت فان دين (واسب) عالم الكم ، حيث يتفاعلون مع مخلوقات غريبة ويشرعون في مغامرة تتجاوز حدود أبعد ما يعتقدوا أنه ممكن.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

أبطال الفيلم

فيلم Ant-Man and the Wasp بطولة بول رود، وإيفانجلين ليلى، وميشيل فايفر، وكاثرين نيوتن، ومايكل دوجلاس، وجوناثان ميجورز، ومن إخراج بيتن ريد، ومن تأليف جاك كيربي وجيف لافنيس.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

وكان فيلم Ant-Man الأصلى قد حقق إيرادات وصلت إلى 519 مليون دولار في جميع أنحاء العالم منذ عامين.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

وكان تصدر شباك الإيرادات المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جاء في المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية محققا 9 ملايين دولار، ليصل الإجمالي المحلي لـ 168 مليون دولار، أما الإجمالي العالمي بلغ 364 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

فيلمCocaine Bear بالمركز الثاني

وجاء في المركز الثاني فيلم Cocaine Bear محققا 5.6 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي لـ30 مليون دولار حول العالم، وتلاه في المركز الثالث فيلم Jesus Revolution بـ4 ملايين دولار، ليصل ما حققه خلال 4 أيام في دور العرض السينمائي إلى17 مليون دولار.

Avatar 2 يتراجع للمركز الرابع

وتراجع فيلم Avatar:The Way of Water إلى المركز الرابع محققا 1.4 مليون دولار، والذي يستمر للأسبوع الـ10 محققا إيرادات تجاوزت الـ2 مليار و267 مليون دولار، في المركز الخامس جاء فيلم الرسوم المتحركة Puss in Boots: The Last Wish بـ1.2 مليون دولار، بينما بلغ الإجمالي 442 مليون دولار.

والفيلم يعتبر رقم 20 من نوعية أفلام الأبطال الخارقين الذين تنتجهم شركة مارفل السينمائية.

