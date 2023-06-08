ضبط 30 طربة حشيش بحوزة 3 عاطلين بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة فرع سوهاج، بالإشتراك مع ضباط الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، بناحية نجع سعودي دائرة مركز سوهاج، وتم ضبط 30 طربة من جوهر الحشيش المخدر، و3 هواتف محمول، و3 قطع سلاح أبيض، ومبلغ مالي قدره 350 جنيها، ودراجة نارية بدون لوحات، بحوزة المتهمين .

وتمت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، واللواء مدير إدارة البحث الجنائي، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات .

تعود أحداث الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، تفيد قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم وجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من دائرة مركز سوهاج والمراكز والأقسام المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى على نطاق واسع .

ومن خلال التحريات الأولية التي قادها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط وحدة مركز شرطة سوهاج، تبين قيام كلا من:- "ح . ح . أ" عاطل ويقيم بدائرة قسم ثان سوهاج، و"إ . م . ش . أ" عاطل، ويقيم قرية قلقاو دائرة مركز سوهاج، و"م . ق . ر" عاطل، ويقيم بذات العنوان بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم يتزعمه الأول بجلب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار .

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائى أسفرت عن ضبط المتحرى عنهم من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء عمل كمين ثابت بمدخل قرية نجع سعودى دائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزتهم 30 طربة من جوهر الحشيش المخدر و3 هواتف محمولة و3 سلاح أبيض و350 جنيها ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.