عبير صبري تستعيد شبابها بالكاجوال والشولدر

خضعت الفنانة عبير صبري لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها أثناء تواجدها بدبي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

عبير صبري

عبير صبري تعتمد موضة الكاجوال وألوان شولدر

جذبت عبير صبري الأنظار بإطلالة "كاجوال" جذابة وأنيقة، مواكبة لأحدث صيحات الموضة، مرتدية بنطال باللون "الأسود" ونسقت معه بلوز جينز، وينتمي إلي قصة ألوان شولدر، صمم من قماش بدون نقاشات، أكملت اللوك بشنطة وصندل كعب عالي، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

عبير صبري تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية الساحرة

اعتمدت عبير صبري تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها تركت خصلات شعرها منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

عبير صبري

من هي عبير صبري

ولدت عبير صبري في 14 مارس 1971، وهي ممثلة مصرية، درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس، لكنها لم تمارس المحاماة لم تدخل مجال الفن إلا بعد وفاة والدها، وعندما علمت والدتها بذلك طردتها من المنزل لمدة عام كامل لكنها أقتنعت ى حقا بدايتها كانت في تقديم البرامج حينها وقع عليها اختيار المخرج «علي عبد الخالق» عندما كانت تقدم برنامج السينما والصيف انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال السينما في فيلم «الناجون من النار» من إخراج «علي عبد الخالق» في فيلم (الناجون من النار) مع (عمرو عبدالجليل) و(طارق لطفي) عام 1994، وكان التعاون الثاني لها مع المخرج (علي عبدالخالق) أيضاً في فيلم (عتبة الستات) الذي قام ببطولته (نبيلة عبيد) و(فاروق الفيشاوي).

عملت بعدة أفلام أخرى قبل إعتزالها المؤقت بسبب ارتدائها الحجاب، وإتجهت وقتها لتقديم البرامج الدينية، ولكن عادت من جديد بعد فترة إلى شاشة السينما عام 2010 من خلال عدة افلام مثل (أحاسيس) و(نور عيني) و(عصافير النيل).

الإعتزال والعودة

عام 2002 أعلنت اعتزالها المؤقت وارتدائها الحجاب بسبب زواجها الأول، واتجهت وقتها لتقديم البرامج حيث وقعت عقداً مع قناة «اقرأ» الفضائية لتقديم برنامج ديني في رمضان، وبقيت على قرارها لمدة ثلاث سنوات ولكنها عادت بعدها عن قرراها بعد انفصالها عن زوجها وكان أول أعمالها بعد نزع الحجاب فيلم أيام الخادمة أحلام عام 2005 تزوجت من المحامي الفلسطيني «أيمن البياع»، أستاذ القانون الدولي، في القنصلية المصرية بدبي