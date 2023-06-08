توقعات الأرصاد للطقس خلال 48 ساعة

شهدت البلاد مؤخرا حالة من عدم استقرار الطقس، وعواصف ترابية خلفت الكثير من الخسائر المادية والبشرية، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وعدم استقرار الطقس على جميع الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الخميس، ويصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ونشاط الرياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار قد تكون رعدية أحيانا.

كما توقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، متوقعة يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس ، وتكون خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحراة الخميس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 38 درجة الصغرى 29 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب سيناء العظمى 41 درجة الصغرى 30 درجة

شمال الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 29 درجة

جنوب الصعيد العظمى 45 درجة الصغرى 31 درجة

درجات الحرارة الجمعة:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة الصغرى 28 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 46 درجة الصغرى 32 درجة