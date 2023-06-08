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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

حبس المتهم بتعاطي مخدر الحشيش فى مدينة نصر سنة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس،  بمعاقبة المتهم بتعاطي مخدر الحشيش وإحراز سلاح أبيض، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد و عضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي، وإحراز سلاح أبيض "كتر"بدون مسوغ قانوني.

وأدلى معاون مباحث مدينة نصر أول، بشهادته أمام المحكمة، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية، أبصر المتهم جالسا بالطريق العام محرزا سلاح أبيض "كتر" وبضبطه وتفتيشه عثر معه على قطعة لمادة سمراء اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته أقر بإحرازه بقصد التعاطي.

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