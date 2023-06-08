كشف المحامي العراقي خليل الدليمي، وكان قناة اتصال أساسية بين الرئيس العراقي الأسبق ورؤساء وقادة الدول العربية، خلال فترة احتجازه منذ 2003 وحتى إعدامه في 2006، عن رسائل صدام حُسين للزعماء العرب من السجن، لأول مرة منذ رحيله.

تكليف صدام حسين بإجراء اتصالات مع القادة العرب

يقول خليل الدليمي، إنه في أحد اللقاءات مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، كتب رسالة يطلب منّي إيصالها إلى زعيم عربي كان على علاقة وطيدة معه أثناء الحكم، ويتابع: هذا الزعيم العربي يحمل من الصفات العروبية والشهامة العربية ما يعجز عنه الوصف .

وروى الدليمي، في الذاكرة السياسية، عبر قناة العربية، الطريقة التي ابتكرها الرئيس صدام حسين لتمرير رسائله دون أن يتم ضبطها من القوات الأمريكية ، ويوضح : المشكلة هنا كيفية إخراج الرسالة وهي عملية معقدة لأن الجانب الأمريكي حذر من مجرد مد يدي في جيبي ، ومن تسلم آي ورقة من الرئيس مباشرة .

ويؤكد الدليمي: كنت ألتقي مع الرئيس صدام حسين ، بمقر قيادة قوات المارينز، وهو مقر لقادة الجيش الأمريكي ، وسجن لكبار قادة النظام الوطني ، وكانت القاعة مراقبة ، ولكن الأماكن الأخرى غير مراقبة ، فيطلب الرئيس الذهاب إلى دورة المياه ، واثناء السير بالممر يستطيع أن يمد يده بجيبه ويخرج الرسالة ويغطيها بمحارم استعمالها ويمسح بها وجهه ويتركها على الطاولة التي نجلس عليها .

ويواصل: أقوم بتقطيع عدد من هذه المحارم، وأضعها بيني وبينه وأسحبها لاستطيع أن أضعها في الأجندة أو بين الأوراق وليس في جيبي لأنهم يراقبون المكان من نوافذ زجاجية ، ناهيك عن الرقابة الإلكترونية ، وكنت أحمل الرسائل إلى القادة العرب بهذه الطريقة.

وتحدث الدليمي، عن رسالة أرسلها "صدام" من خلاله إلى أحد الزعماء العرب لوقف القتال في الفلوجة، بين القوات الأمريكية والمقاومة العراقية، موضحًا أن فحواها كان : في البداية سلام وعتب على هذا القائد لأنه يفترض أن يبادر للاطمئنان عليه ، وأبلغه أنه بادر من ناحيته لاستغلال علاقتكم بالجانب الأمريكي في حقن دماء الشعب العراقي ، وحقن دماء أصدقائكم الأمريكيين أيضًا، وستكون المبادرة مقبولة من جانبكم لثقلك العربي وثقلك بالعلاقات الأمريكية .. نحن لا نطلب ذلك لنجدة رقبة صدام حسين، ولكن لحقن الدماء ، واوصلت الرسالة ، وقابلت ذلك القائد العربي ورحب بي واستقبلني بشكل طيب .. وحملني رسالة إلى الرئيس صدام .

واشار إلى أن القائد العربي ، الذي خاطبه صدام حسين، قاد هذه المبادرة بالفعل مع الإدارة الأمريكية، لكن لم تؤت ثمارها.