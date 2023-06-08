صبحي يهنىء سمر حمزة بصدارة التصنيف العالمي للمصارعة النسائية للعام الثاني

قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، التهنئة إلى البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة المصارعة الحرة بعد تصدرها التصنيف العالمى للمصارعة، وفقًا للاتحاد الدولي للمصارعة، للعام الثاني.

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أشرف صبحي يشيد بإنجاز سمر حمزة في المصارعة النسائية

و أشاد وزير الشباب والرياضة بتكرار الإنجاز التاريخى باعتلاء البطلة المصرية التصنيف الدولى للمصارعة للمرة الثانية، وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن سمر حمزة تعد نموذجا مشرفا للرياضة المصرية، وعملها الدائم علي رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية

تصنيف الاتحاد الدولي للمصارعة

تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على التركية ياسمين أدار في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة لاعبة منتخب فنزويلا روسانجيلا ريسكو فالديز.



وجاء تصدر البطلة المصرية بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية، بمنافسات وزن -76 كجم، فى البطولة الافريقية للمصارعة والتي استضافتها تونس خلال الفترة من 15 الى 20 مايو الحالي.

سمر حمزة تواصل تحقيق الإنجازات

وكانت أخر انجازات البطلة المصرية سمر حمزة لاعبة المنتخب الوطني للمصارعة، الحصول على الميدالية الذهبية في منافسات وزن -76 كجم، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للمصارعة التي أقيمت في تونس خلال من 15 إلى 20 مايو الماضي.

و حصدت سمر حمزة الميدالية الذهبية بعد فوزها في المباراة النهائية على النيجيرية هنا موشيشي بنتيجة 4-2.

و افتتحت سمر مشوارها في البطولة بفوزها على الإيفوارية إيمي يونن بنتيجة 11-0، و في الدور الثاني فازت على السنغالية انتا سامبو بنتيجة 3-2، و في الدور قبل النهائي فازت سمر حمزة على التونسية رنيم سعدي بنتيجة 2-0، لتتأهل سمر إلى الدور النهائي للبطولة.

لتواصل سمر حمزة تحقيق الإنجازات القارية و العالمية، وتسعى البطلة المصرية للتأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد مشاركتها السابقة في أولمبياد طوكيو.

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