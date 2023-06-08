افتتاح المعرض الفني إحتفالا باليوم الثقافي الهندي بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، والسيد ديفي ساهي مينا، المستشار الثقافي لسفارة الهند بالقاهرة، المعرض الفني المقام ضمن الإحتفال باليوم الثقافي الهندي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، والوفد الممثل للسفارة الهندية.

لوحات فنية ومشغولات يدوية بالمعرض الفني الهندي بجامعة الفيوم

وجاء المعرض الفني ضمن الإحتفال الذي نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتضمن عرضًا لبعض من العلاقات المصرية والهندية، بالإضافة إلى لوحات فنية لأهم المعالم بالهند وبعض المشغولات اليدوية الهندية وآلات موسيقية قديمة.

وكان الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، والسيد ديفي ساهي مينا، المستشار الثقافي للسفارة الهندية بالقاهرة، قد شهدا فعاليات الإحتفال باليوم العالمي للثقافة الهندية، وخلال الإحتفال أشاد رئيس الجامعة بالعلاقات العميقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند والممتدة لأكثر من 75 عامًا خلال العصر الحديث مشيدًا بالحضارة والثقافة الهندية والتي تشمل أكثر من 1000 لغة مختلفة، وتحتضن العديد من الديانات والثقافات بكافة المجالات معرباً عن أهمية هذه الاحتفالية لتعريف الطلاب بالثقافات المختلفة.

وأكد الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أن الاحتفالية تأتي احتفاءً باليوم العالمي للثقافة الهندية تزامنًا مع اليوم العالمي لليوجا، مشيرًا إلى الترابط الوثيق بين الحضارتين المصرية والهندية ثقافيًا ودبلوماسيًا.

وقام ديفي ساهي مينا المستشار الثقافي للسفارة الهندية بتقديم الشكر لجامعة الفيوم على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين منذ استقبال الزعيم سعد زغلول للمهاتما غاندي في مصر عام 1931 والتي امتدت حتى هذا العام بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاحتفالية اليوم الجمهوري الهندي الذي يوافق 26 يناير من كل عام، مضيفًا أن السفارة الهندية بجمهورية مصر العربية تحتفل باليوم العالمي لليوجا بالاضافة إلى 77 دولة تحتفل بهذا اليوم.

هذا وتضمن الحفل فيلمًا تسجيليًا عن جمهورية الهند، وعرضًا لبعض الفنون الهندية الكلاسيكية فضلاً عن تقديم عرض لرياضة اليوجا، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة عمل عن رياضة اليوجا لطلاب جامعة الفيوم بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة.