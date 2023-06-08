الغش التجاري آفة تنتشر في أسواق سوهاج

تفشت ظاهرة الغش التجارى فى الأسواق السوهاجية عقب الإرتفاع الجنوني فى الاسعار لمعظم السلع وخاصة التى يعتمد عليها المواطن اعتمادا اساسيا فى استخدامه اليومى كمنتجات الالبان واللحوم البلدية والتوابل ولم يقتصر الغش على السلع الغذائية فقط بل امتد للاجهزة الكهربائية والمستحضرات الطبية وغيرها مما جعل المواطن يكتوي بنار ارتفاع الاسعار ونار شرائه لسلع مغشوشة يترتب عليها إصابته واسرته باضرار مالية وصحية فى ظل غياب الرقابة على الاسواق التى جعلت من المواطن السوهاجى ضحية وفريسة لجشع واستغلال التجار.



فى البداية يقول خالد الخطيب بالتربية والتعليم ان منتجات الالبان من اكثر السلع الغذائية تعرضا للغش التجارى لدرجة ان المواطن يتمنى شراء كيلو لبن ليس مغشوشا بالماء مشيرا الى ان ظاهرة غش اللبن انتشرت بشكل كبير فى كافة انحاء سوهاج دون مراعاة لظروف الاطفال الصغار وكبار السن الذين يعتمدون على الالبان ومنتجاتها كمصدر غذاء اساسى لهم مما يتطلب احكام الراقبة على الالبان التى يتم بيعها فى المحلات ولدى الباعة الجائلين وكذلك الجبن والزبادى والسمن البلدى الذى يتم خلطه بالمسلى الصناعى وبيع الرطل بسعر 75 جنيها .



وتضيف سهام علي ربة منزل، لم اتوقع ان يمتد الغش التجارى الى التوابل فقد ذهبت الى سوق طما الاسبوعى لشراء بعض التوابل ومن بينها الشطة الناعمة ولكنى لاحظت ان رائحتها ليست رائحة شطة على الرغم من ان لونها لون الشطة فرفضت شرائها وفى اليوم التالى اكتشفت انه تم القبض على البائع لانه قام باستخدام نشارة خشب ناعمة وصبغها باللون الاحمر وبيعها على انها شطة.



وقال عمرو خالد أحمد ان الغش امتد إلى العصائر التى يتم تصنيعها فى مصانع بئر السلم وكذلك المياه الغازية التى تحمل اسماء مختلفة عن التي اعتدنا عليها ويطالب مسئولى الصحة والتموين بالمحافظة بتكثيف حملاتهم لضبط العصائر والمياه الغازية المغشوشة واماكن تصنيعها خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وهي الأوقات التي يزيد فيها اقبال المواطنين على هذه المنتجات وخاصة الأطفال الصغيرة التي لا تفرق بين المنتج الجيد من المغشوش.



وقال الدكتور حسن محمد ان الغش ليس قاصرا على السلع الغذائية بل امتد لكافة السلع التى يحتاجها المواطن ويروي واقعة قيامه بشراء هاتف محمول وبعد عدة ايام اكتشفت وجود عيب بالسماعة وعندما عاد إلى البائع رفض استبداله او إصلاحه بحجة أن الهاتف مستورد وليس له شهادة ضمان مما اضطره إلى إصلاحه على نفقته الخاصة وطالب بأهمية قيام جهاز حماية المستهلك بدوره فى حماية المواطن من الغش التجارى خاصة فى السلع المستوردة.





واشارت مروة السيد طالبة، إلى أن هناك الكثير من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر تباع على الارصفة وتلقى اقبالا من طالبات المدارس والجامعات بسبب رخص ثمنها على الرغم من المخاطرالصحية المترتبة عليها مطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات رادعة للقضاء على هذه الظاهرة التى تهدد صحة المواطنين.

ومن جانبه لفت أحد مراقبي الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج، إلى أن الحملات التى تقوم بها المديرية أسفرت عن ضبط العديد من حالات الغش التجارى فتم ضلط عبوات عصير منتهية الصلاحية وضبط مخزن للاغذية غير مرخص كما تم ضبط البان موضوعة ببراميل خاصه بالمواد الكيماوية وتم تحرير محضرا لصاحب اللبن لعدم حمله شهادة صحية وآخر لعدم حمله رخصة بائع متجول وثالث لاستخدامه اوعية غير مطابقة لقرارات الاوعية وتم سحب عينات منها وارسلت للتحليل كما تم ضبط العديد من مخالفات الغش التجارى مشيرا الى ان المديرية انهت استعدادها لاستقبال فصل الصيف حيث يتم تكثيف الحملات على العصائر والمشروبات الغازية والمطاعم مؤكدا على استمرار مديرية الصحة فى حملاتها للقضاء على ظاهرة الغش التجارى فى السلع الغذائية نظرا لخطورتها البالغة على صحة المواطنين.

وأكدت مسئول بمديرية تموين سوهاج رفض ذكر اسمه أن اجهزة الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة حماية المستهلك تقوم بصفة يومية ومستمرة بشن حملات على الأسواق والمحلات التجارية بالقرى والمراكز لضبط حالات الغش التجارى فى السلع وخاصة الغير صالحة للإستخدام الآدمى بهدف حماية المواطن السوهاجى من محاولات الغش التجارى والتى تصيبه باضرار مادية وصحية .