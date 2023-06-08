العرافة البلغارية تعود للحياة بنبؤة جديدة

أثارت توقعات العرافة البلغارية، اهتمام الكثيرين ممن يهتمون بالتنجيم، ورغم وفاتها التي مضى عليها ربع قرن، إلا أن مازال هناك توقعات للمسنة الضريرة يعتقد البعض أنها تتحقق.

اشتهرت العرافة البلغارية فانغا، بعد أحداث 11 سبتمبر، التي توقعت حدوثها قبل وقوعها، وذاع صيتها بعد ذلك على مستوى العالم.

توقعات العرافة البلغارية لعام 2023

ويروج أتباعها حاليا لتوقعاتها قبل وفاتها حول وقوع كارثة نووية قبل نهاية 2023، وادعوا أن السيدة الراحلة تحدثت عن انفجار كبير في محطة للطاقة النووية عام 2023 من شأنه أن يتسبب في استقرار السحب السامة فوق آسيا.

ولفتت العرافة قبل وفاتها إلى أن هناك عدة دول ستتأثر بهذا الانفجار جراء انتشار الأمراض الخطيرة.

كما رجحت العارفة الضريرة، لعام 2023، أن يحدث تغير في مدار الأرض، فضلا عن وقوع عاصفة شمسية كبرى.

وضمن توقعات فانغا لعامنا الحالي، أن تستخدم قوة عظمى سلاحاً بيولوجيًا سيتسبب بغرق مئات الآلاف.

العرافة البلغارية فانغا:

فانغيليا بانديفا غوشتيروفا ولدت في 31 يناير 1911 مدينة ستروميكا، وهي إحدى مقاطعات الدولة العثمانية آنذاك، والواقعة حالياً في مقدونيا، توفيت عن عمر 85 عاماً، بتاريخ 11 أغسطس عام 1996م في بيتريتش، بلغاريا، واشتهرت بسبب نبوءاتها العديدة.

ولدت الطفلة فانغا، مبكرًا لذلك عانت من مُضاعفات صحيَّة، وتوقعت امها أنها لن تعيش، لذلك لم يتم إعطائها اسمًا، وكانت طفلة عادية بعيون بنية وشعر أشقر.

أبرز توقعات العرافة البلغارية:

تفكك العرب.

إنفجار مفاعل تشرنوبل النووي.

تفجيرات 11 سبتمبر وقالت ما نصه (إن شقيقين أميركيين سوف يتعرضان لهجوم من جانب طيور من الفولاذ)

أحداث أوستينا الأخيرة.

ولكن الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن توقعاتها غير صحيحة، عندما قالت إن البيت الأبيض سيكون فيه رئيس أسود، وذلك أثناء حكم بوش الأب ولكن جاء بعد بوش الأب كلينتون ثم بوش الإبن، وخلال هذه الفترة فقدت فانغا مصداقيتها، ولكن في النهاية وبعد موتها ب12 عاماً جاء أوباما صاحب البشرة السمراء إلى البيت الأبيض.

وأغرب توقعاتها عندما تنبّأت باندلاع الحرب العالمية الثالثة، في عام 2011 بعد عامٍ مالي عصيب، وحددت سبب الحرب وقالت إنها بسبب محاولة إغتيال أربعة رؤساء دوَل.