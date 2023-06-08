اقبال مكثف في اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلى

شهد اليوم الخميس إقبال مكثف من المتقدمين لاختبارات قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلي والتي تقام على الملاعب الفرعية لاستاد الإسماعيلية.

الاختبارات شهدت حضور ومتابعة من الكابتن محمد شيحة نائب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد إبراهيم عبد الرحيم "فيالي" عضو المجلس.

وأشادت لجنة الاختبارات بمستوى مجموعة من المتقدمين بعد اجتيازهم المرحلة الأولى حيث سيخضعوا لاختبارات تصفية قبيل انضمامهم لصفوف قطاع الناشئين باعتبارهم إضافة حقيقة للنادي الإسماعيلي.

وتسعى لجنة الاختبارات التي تضم نخبة من المدربين اكتشاف مجموعة من اللاعبين الواعدين بحيث يمثلون مستقبل مشرق للنادي الإسماعيلي.

الإسماعيلى

في سياق متصل تنطلق مساء اليوم الخميس مباراتان في الجولة الواحدة والثلاثين ببطولة الدوري الممتاز، حيث يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش الساعة السابعة مساءً باستاد الإسماعيلية ، بينما يحل المقاولون العرب ضيفاً على أسوان في التاسعة والنصف مساءً باستاد بتروسبورت .

ويخوض الاسماعيلي المباراة كامل العدد باستثناء محمد فوزي حارس المرمى الفريق، بعد تأكد جاهزية عبدالرحمن مجدي جناح الفريق للمشاركة في اللقاء بعدما ىتعافى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة التي لحقت به في الشهر الماضي.

وجائت قائمة فريق الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش اليوم

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو

الدفاع: باهر المحمدى، كريم عرفات، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد نصر، محمد هاشم، أحمد محسن.

خط الوسط: كريم الديب، سيرجى أكا، محمد حسن، أحمد مدبولى، محمود الشبراوى، عماد حمدى، محمد مخلوف، عمر الساعى، ياو أنور.

الهجوم: فراس شواط، محمد الشامى، أبو بكر حمزة.

يحتل النادى الإسماعيلى المركز الثانى عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 28 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 10 مواجهات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفاً آخر.

وتقام أيضًا مباراة ثانية اليوم حين يدخل فريق المقاولون العرب لقاء اليوم تحت قيادة شوفي غريب ةالمدير الفني للفريق وهو يأمل في استعادة نغمة الانتصارات التي يفتقدها الفريق منذة جولتين بالدوري .

في المقابل حرص أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان على تصحيح الأخطاءو التي وقع فيها الفريق والتي تسببت في هزيمته في أربع مباريات على التوالي .

ويحتل فريق المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 42 نقطة ، بينما يتواجد أسوان في المركز الرابع عشر وله 31 نقطة .