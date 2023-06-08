عاجل.. ساق بشرية وأعضاء تثير الرعب في المعادي

أصيب عدد من أهالي المعادي بالذعر بعد العثور على أشلاء آدمية، ملقاه في منطقة مهجورة.

أبلغ المواطنون قسم الشرطة التابع لها المنطقة المهجورة بالمعادي، وانتقل رجال المباحث والأدلة الجنائية للموقع، لتفقد الأجزاء المكونة من ساق آدمية وأعضاء أخرى، كما تم فحص مسرح الجريمة، ونقلت الأجزاء للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كُلفت إدارة البحث الجنائي لجمع التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة؛ لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.