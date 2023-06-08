تنديدات واسعة بعد تفجير الاحتلال منزل أسير فلسطيني في رام الله

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على مدينة رام الله بالضفة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، فجر خلاله منزل أسير فلسطيني متهم بتنفيذ هجوم قُتل خلاله إسرائيليان في نوفمبر الماضي.



وأعقبت عملية مداهمة الجيش لمدينة رام الله، مقر القيادة الفلسطينية، ليل الأربعاء الخميس مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وفق وزارة الصحة الفلسطينية، وبينهم مصوران صحافيان.

وداهم الجيش الإسرائيلي مدينة رام الله ليلة أمس، مدعوما بآليات ووحدات عسكرية كبيرة، وحدثت مواجهات مع الفلسطينيين أدت لإصابة بعضهم، كان من بينهم مصوران صحفيان.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 إصابات وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي، إحداها إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الخاصرة، وإصابتان طفيفتان بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد، وإصابتان طفيفتان جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.

وأحكمت قوات الجيش الإسرائيلي إغلاق البلدة القديمة، بعد اندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، إثر تصدي الفلسطينيين لها، في محاولة لمنعها من الوصول لمنزل الفروخ.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يقع منزل عائلة الأسير فروخ في بناية سكنية مكونة من 4 طوابق وتبلغ مساحته 250 مترا مربعاً، ويأوي والديْ الاسير وشقيقاته الأربع.

وكان الأسير المقدسي إسلام الفروخ قد نفذ عملية تفجير مزدوجة في القدس الغربية العام الماضي، أدت إلى مقتل إسرائيليين وعدد من الجرحى.

واعتقلت قوت إسرائيلية الشاب الفلسطيني الفروخ الذي يحمل هوية مقدسية في 27 ديسمبر من العام 2022.

سنعيد بناء كل بيت يهدمه الاحتلال

قال رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، إن كل بيت يهدمه الاحتلال الإسرائيلى ستعيد حكومته بناءه، وستتعاطى بكل مسؤولية مع احتياجات العائلات التى تُهدم بيوتها، مُشددًا على أن هذه هى مسؤولية حكومته تجاه أبناء شعبها.

وأضاف اشتية، خلال تفقده منزل الأسير إسلام فروخ الذى هدمه الاحتلال، فجرًا أن ما قام به الاحتلال جريمة نكراء، إذ حولت عائلة بين ليلة وضحاها إلى عائلة مُشردة بعد هدم بيتها، وهذه العقوبات التي لم تحصل في التاريخ هي مُحاولة من الاحتلال للنيل من معنويات الشعب الفلسطيني.

وكان الاحتلال الإسرائيلي اقتحم الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، قلب "رام الله"، واستمر الاقتحام نحو 6 ساعات، قبل تفجير منزل الأسير فروخ، كما اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال أصيب فيها ستة فلسطينيون على الأقل بالرصاص الحي والمطاطي، والعشرات بالاختناق، ونشر الاحتلال قناصة فوق أسطح المنازل وتوعد من يقترب من الموقع الكائن به المنزل الذي تم تفجيره، وأصيب مُصوران صحفيان برصاص الاحتلال خلال تغطيتهما للاقتحام الذي كانت الاشتباكات خلاله أشبه بحروب الشوارع.

أبشع أشكال العقوبات الجماعية

من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية، بموقف دولي وأمريكي عاجل لوقف جرائم هدم الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها تفجير منزل أسير فلسطيني في مدينة "رام الله" فجرًا.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى اقتحام قوات الاحتلال مُخيم "عقبة جبر" قرب أريحا صباح هذا اليوم أيضا، وإلى ما تتعرض له القدس ومسافر يطا والأغوار والخليل وغيرها من المناطق، من أبشع أشكال العقوبات الجماعية التي تنال من أبسط مبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في السكن، وفي الاستباحة المتصاعدة للقدس وعموم المناطق المصنفة (ج) غير المسبوقة والمتسارعة، الهدف منها وضع اليد بقوة الاحتلال على المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان، والتي كان آخرها تجريف 25 دونما في بلدة سنجل لصالح توسيع بؤرة استيطانية عشوائية في تلك المنطقة.

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم أو الاكتفاء ببعض البيانات الصحفية أو صيغ التعبير عن القلق التي لا تغني ولا تسمن من جوع، في ظل إمعان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة في هدم المزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع متعددة وواهية.

وأوضحت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الجرائم البشعة، وما تخلّفه من نتائج كارثية على حياة المواطنين بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، وتعتبرها عملية تطهير عرقي واسعة النطاق، تتم على سمع المجتمع الدولي وبصره.

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