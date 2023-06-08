فئة من الناس ممنوعة من تناول المشمش

المشمش هذه الفاكهة الصفراء البرتقالية الغنية بالفيتامينات والمعادن لها نكهة تتراوح من الحلو إلى اللاذع، اعتمادًا على النوع، والمشمش يجلب أيضًا العديد من الفوائد الصحية على سبيل المثال ، فهي مناسبة للبشرة وتساعد في الوقاية من السرطان وفقر الدم والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.

وكشفت طبيبة أمراض الباطنية أن المشمش من الفواكه المفيدة، ومع ذلك من الأفضل عدم الإفراط بتناوله.

وقالت الدكتورة مارينا قسطنطينوفا، إلى إنه لا ينصح بتناول أكثر من 200-300 غرام من المشمش في اليوم.

وتحتوي ثمار المشمش الطازجة والمجففة على مواد مفيدة: فيتامينات مجموعة B، C، E، K، و حمض النيكوتين، والعناصر المعدنية المغنيسيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد، اليود ، الفوسفور، و الأحماض العضوية: الستريك، السكسينيك، الماليك كما يحتوي المشمش على الجلوكوز والسكروز والفركتوز والعفص والبكتين والفلافونويد والألياف الغذائية".

فوائد المشمش

ويساعد المشمش أيضا على تطبيع عمل الأمعاء ويحسن عملية إنتاج الدم ويقوي جدران الأوعية الدموية وله تأثير منشط ومضاد للأكسدة وتناول 100 غرام من المشمش يوفر 70 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من البوتاسيوم.

ويجب الامتناع عن تناول المشمش، في الحالات التالية: وجود رد فعل تحسسي، قرحة المعدة، التهاب المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى ذلك ، لا ينصح بتناول المشمش في حالة وجود أمراض الغدد الصماء مثل أمراض الغدة الدرقية وداء السكري، وأمراض الكلى والقلب.

وتجدر الإشارة إلى أن حبات المشمش تستخدم على نطاق واسع في الطب ومستخضرات التجميل مع العلم أن لبعض حبوب المشمش مذاق مر سببه مادة أميغدالين التي هي مصدر حمض الهيدروسيانيك- سم عضوي.

وإذا تم تناولها بكميات كبيرة ، يمكن أن تسبب التسمم ، لذلك إذا صادفت حبة ذات طعم مر واضح، فمن الأفضل عدم تناولها وبالطبع يمكن تناول حبوب المشمش ولكن بكمية محدودة جدا 2-3 حبة في كل مرة تحتوي هذه الحبوب في تركيبها على مواد مفيدة فيتامينات ومعادن وأحماض أمينية وبفضل ذلك لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة.