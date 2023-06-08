تفاصيل ضبط مخدرات بقيمة 24 مليون جنيه

تمكن قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من رصد نشاط (أحد العناصر الإجرامية "محكوم عليه فى عدد 4 قضايا بالحبس 3 سنوات" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 60 كيلو جرام - 54 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8,400 كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة – طبنجة - 2 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - سيارة – 4 هواتف محمولة).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه ، والسيارة لسهولة التنقل.وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.