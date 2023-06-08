رئيس الجالية المصرية بروسيا: مصر تشهد طفرة عظيمة في كافة مناحي الحياة

أعرب أيمن العيسوي، رئيس الجالية المصرية بروسيا، عن سعادته لما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وانجازات وبنية تحتية تواكب التطورات التي تحدث في الخارج ويراها أبناء مصر المقيمين في مختلف دول العالم وتمنوا أن يحدث ذلك في وطنهم الأم.

وقال العيسوي في تصريح خاص للوفد، : "خلال تنقلي انا وغيري من المصرين بين مختلف دول العالم المتقدمة كنا نشعر بالانبهار من التقدم المعماري والبنية الاساسية المتقدمة واليوم لا اعتقد بوجود مجال لهذا الانبهار حيث شهدت مصر في عهد الرئيس السيسي طفرة عظيمة في كافة مناحي الحياة واصبحنا نرى ونستمتع بشبكة ضخمة من الطرق الكباري التى تسمح لنا بالتنقل بسهولة وسرعة بين ارجاء المعمورة مصر" .

شبكة الطرق

وتابع رئيس الجالية المصرية بروسيا: "ما اتحدث عنه هي شبكة الطرق التى تضاهي مثيلاتها في كبريات دول العالم، وفي العاصمة الجديدة نرى ناطحات ايقونية وقفزة كبيرة في التحول الرقمي واستخدام احدث التكنولوجيات في الادارة".

واستكمل: " اثناء الجهود المضنية التى تبذلها القيادة المصرية في تحديث البنية الاساسية وتشييد المزيد من المدن الجديدة لم تنس المواطن البسيط رغم الاعباء الضخمة حيث وضعت الكثير من برامج رعاية الطبقة البسيط مثل برنامج حياة كريمة الذي سمح بتقديم مختلف اوجه الرعاية للمصريين في القرى والنجوع".

فرص الشباب

وبالنسبة للشباب قال رئيس الجالية المصرية بروسيا: " اما الشباب فقد حظوا في اهتمامات القيادة بنصيب كبير ووجدوا الفرص المختلفة لاثبات الذات وتنمية المهارات، واستطيع ان اقول بكل ثقة ان مصر الان تعيش عصر الانتقال بثبات نحو المستقبل".

واختتم حديثه قائلا: "يكفي ان نشير هنا الى انه في عهد القيادة الحالية وهي قيادة زعيمنا الحكيم السيسي تم تشييد اكثر من ثمانية الاف كيلو متر من الطرق والف كبري ناهيك عن قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية والعلمين الجديدة ومحطة الضبعة والمناطق السكنية الجديدة التى انها على مشكلة الاسكان الى جانب المستشفيات وغيرها من برامج التحديث والتطوير ، كل هذا وغيره يعطينا المبرر بالتاكيد بكل ثقة اننا نعيش مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، انها مصر الجديدة مصر المستقبل والامل التى ستصبح بلا ادنى شك احد اعمدة النظام العالمي الجديد".