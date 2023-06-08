إطلاق اسم الدكتور الراحل ياسر عبدالجليل على معمل طب بيطري جنوب الوادي

افتتح الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا، اليوم الخميس، معمل أبحاث الراحل الدكتور ياسر عبد الجليل بكلية الطب البيطري بحضور الدكتور سامي عبدالرؤوف عميد الكلية.

في إطار حرص جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على تكريم العلماء المتميزين من أبناء الجامعة وتخليد ذكراهم.

ونقل الدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا تحيات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة للحضور وأشاد بجهود الدكتور ياسر عبدالجليل في تطوير منظومة المجلات العلمية بالجامعة وتقديمه نموذجا يحتذى به في البحث العلمي والأداء المتميز في مختلف المهام التي قام بها، وأضاف أن الراحل ترك أثرًا طيبًا في مختلف الأصعدة.

نائب رئيس الجامعة يحي أسرة الراحل

ووجه نائب رئيس الجامعة التحية لأسرة الدكتور ياسر عبدالجليل ووجه الشكر لعميد كلية الطب البيطري على إقامة هذه الفاعلية وتحدث الدكتور سامي عبدالرؤوف عميد كلية الطب البيطري عن إخلاص الراحل الدكتور ياسر عبدالجليل في العمل والأداء المتميز له في مختلف المناصب التي تقلدها يتضمن معمل أبحاث الدكتور ياسر عبدالجليل أجهزة تمرير عينات و أجهزة تقطيع عينات وأجهزة فحص ميكروسكوبي وتحليل الصور الميكروسكوبية للنشر العلمي.

وقام الدكتور محمود عبدالحميد محمد الأستاذ المساعد بالكلية بتقديم عرض لفيلم تسجيلي عن مسيرة الراحل العلمي، وقدم أعضاء هيئة التدريس بالكلية هدية تذكارية لأسرة الدكتور ياسر عبدالجليل شهد فعاليات افتتاح المعمل لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وحضور طلابي.