توفير قطعة أرض لتوسعة المدرسة

تلقت «الوفد» ردًا من الهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص ما نشر تحت عنوان «استكمال فصول مدرسة برق العز» بتاريخ 23/5/2023، الذى يتضمن طلب استكمال مدرسة عبدالفتاح السيسى الرسمية لغات 28 فصلًا بقرية برق العز، مركز المنصورة، الدقهلية، وقد أفاد الرد بأنه قد سبق أن نشر نفس الكلام بجريدتكم الموقرة أكثر من مرة آخرها بتاريخ 15/4/2023، وتم الرد أنه بدراسة موقع المدرسة محل الشكوى تبين أن أقصى عدد فصول تجريبى متميز يناسب مساحة الموقع هو 14 فصلًا من الحضانة للثانوية، وتجدر الإشارة إلى أن المدرسة تعمل بكثافة 38 طالبًا /فصل، وهى كثافة معتدلة ولزيادة عدد الفصول كما ورد بالشكوى مطلوب توفير قطعة أرض أخرى ملاصقة للمدرسة حتى نتمكن من الدراسة وعمل التوسع اللازم طبقًا للمعايير وقت الاحتياج وفى ضوء الاعتمادات المتاحة.

دكتور مهندس / ممدوح محمد محمود

رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة