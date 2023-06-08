حملات دورية منعاً للمعاكسات بمدارس الهرم

تلقت «الوفد» ردًا من وزارة الداخلية بخصوص ما نشر بتاريخ 11 مايو الماضى متضمنًا شكوى لأولياء أمور طالبات مدرسة الأورمان بالهرم، تحت عنوان «نداء إلى وزير الداخلية» التمسوا خلالها اتخاذ اللازم نحو حماية نجلاتهم من المعاكسات اليومية التى يتعرضن لها، فضلًا عن المشاجرات اليومية التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء، وقد أفاد الرد بأن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد قامت بتوجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى وتفعيل التواجد الأمنى وبث الطمأنينة للمواطنين بالمنطقة والمرورة بصفة دورية على المناطق والمجمعات المدرسة بدائرة قسم شرطة الأهرام وتطبيق التواجد الأمنى بالمنطقة وإزالة أسباب الشكوى وضبط الخارجين عن القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.. علمًا بأن أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدًا فى مجال الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

لواء / ناصر محيى الدين

مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات