تونس تُعلن فقد الاتصال بمروحية عسكرية على متنها 4 أشخاص

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، عن فقدان الاتصال بمروحية عسكرية وطاقمها المتكون من 4 أفراد، مضيفة أن الطائرة كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة "كاب سيراط" من ولاية بنزرت شمال البلاد.

وقالت الوزارة إن المروحية كانت بصدد تنفيذ مهمة طيران ليلي بمنطقة كاب سيراط (بنزرت) مساء أمس الأربعاء.

وأشارت إلى تسخير جميع الوسائل البرية والبحرية والجوية بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لمباشرة البحث لتحديد موقعها ووضعية طاقمها المتكون من 4 أفراد.

وجددت حوادث سقوط مماثلة لمروحيات عسكرية في السابق خلال تدريبات أو مهمّات استطلاعية.

وفي أكتوبر 2021، لقي 3 عسكريين مصرعهم في حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في محافظة قابس جنوب البلاد، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع آنذاك. وفتحت الوزارة إثر ذلك تحقيقا تقنيا للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

انتشال جثث مهاجرين قبالة الساحل التونسي

وفي سياق منفصل، قال فريد بن جحا الناطق الرسمي باسم محاكم منطقة المنستير في تونس، في وقت سابق من أمس الأربعاء، إن خفر السواحل التونسي، انتشل جثث تسعة مهاجرين أفارقة، وأنقذ 29 بعد غرق قاربهم قبالة سواحل المنستير أثناء محاولتهم الوصول إلى الساحل الإيطالي.

وأضاف بن جحا أن عمليات البحث جارية عن المزيد من الغرقى المحتملين في هذه الكارثة الجديدة قبالة الساحل التونسي.

وتبعد أجزاء من سواحل تونس أقل من 150 كيلومترا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية غالبية المشاركين فيها من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، أنه أنقذ أو اعترض 14 ألفا و406 أشخاص بينهم 13 ألفا و138 يتحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.

ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من العام 2022.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، أي ما يقرب من أربعة أضعاف العدد الذي سجّل العام الماضي خلال نفس الفترة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: