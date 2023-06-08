5 سنوات فى انتظار مأوى

أرجو رفع استغاثتى وصرختى إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بعد أن مر خمس سنوات على تقدمنا للحصول على وحدة سكنية ضمن الحالات القاسية بمحافظة القاهرة ومرفق صور إيصال استلام حالة قاسية باسم الزوج جمعة أحمد جمع، رقم الإيصال 30295، وذلك بتاريخ 15/6/2018، حتى وقتنا هذا لم يهتم بنا إحد أو يتم استدعاؤنا بمحافظة القاهرة لاستكمال باقى الإجراءات فى وقت نحن مهددين فيه بالطرد من الشقة مع قرب انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها حتى آخر هذا الشهر، ثم نجد أنفسنا فى الشارع فى حال عدم الاستجابة بطلبات وشروط صاحب الشقة ولا يوجد لدينا المقدرة لشراء شقة تمليك وكل مورد رزقنا معاش «تكافل وكرامة» أنا وابنى المريض «زياد» وزوجى أرزقى وليس لديه أى شىء.

منى مجدى خلف على

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القاهرة

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