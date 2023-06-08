الخميس 08 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

جاري تنفيذ خط الطرد بالبعيرات

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقت «الوفد» ردًا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى تحت عنوان «إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة عن مياه الشرب والصرف»، بشأن قرية البعيرات بلا خدمات، مركز القرنة، محافظة الأقصر، وقد أفاد الرد بأنه جارى العمل بمشروع صرف صحى قرية البعيرات إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القرنة، ومكونات المشروع شبكات انحدار بإجمالى 5 كم، خط طرد، محطة رفع، وجار العمل بالمشروع بنسبة تنفيذ شبكات انحدار 25٪، وجارى تصميم محطة الرفع وخط الطرد وموعد الانتهاء المحدد طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة 3/2023.

 

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب / غادة عبدالمنعم محمد منصور

الجريدة الورقية