جاري تنفيذ خط الطرد بالبعيرات

تلقت «الوفد» ردًا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر بالموقع الإلكترونى تحت عنوان «إسكان النواب تناقش طلبات إحاطة عن مياه الشرب والصرف»، بشأن قرية البعيرات بلا خدمات، مركز القرنة، محافظة الأقصر، وقد أفاد الرد بأنه جارى العمل بمشروع صرف صحى قرية البعيرات إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة القرنة، ومكونات المشروع شبكات انحدار بإجمالى 5 كم، خط طرد، محطة رفع، وجار العمل بالمشروع بنسبة تنفيذ شبكات انحدار 25٪، وجارى تصميم محطة الرفع وخط الطرد وموعد الانتهاء المحدد طبقًا للبرامج الزمنية المعتمدة 3/2023.

مدير إدارة العلاقات العامة

محاسب / غادة عبدالمنعم محمد منصور