مدارس الذهب بعد الإعدادية.. الشروط والأماكن

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب عن أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية كأحد بدائل الثانوية العامة، وشروط الالتحاق والمميزات وشروط التقديم والتخصصات المتاحة بالمدارس.

مدارس الذهب بعد الإعدادية

تعتبر مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، “مدارس الذهب"، أول مدرسة لتعليم صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تعد أحد بدائل الثانوية العامة متخصصة في تعليم صناعة الحلي والمجوهرات وهي مدرسة حكومية مجانية مشتركة، تقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ومدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات.

مدارس المجوهرات

أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية

وأوضحت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أماكن مدارس الذهب بعد الإعدادية، وتقع في شارع 117 بالمنطقة الصناعية رقم 1 في مدينة العبور بالقاهرة، ويتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبري “القاهرة والجيزة والقليوبية”.

تعيين الطلاب المتفوقين ومكافآت مالية

وتابعت مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، أن خريج المدرسة يحصل على شهادة دبلوم فني تكنولوچي في صناعة الحلي والمجوهرات، معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلي شهادة جودة معتمدة من شركة إيجيبت جولد، وحاليا يتم التعاقد مع جهة دولية أخرى لاعتماد الشهادة.

توفير فرص عمل للطلاب المتفوقين

وأشارإلى أنه يتم توفير فرص عمل للطلاب المتفوقين والمميزين حسب احتياجات خطوط الإنتاج لمصنع إيجيبت جولد وقت التخرج.

مدارس المجوهرات

مدارس الذهب بعد الإعدادية

فيما تتيح المدرسة التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع الشريك الصناعي، وفرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، إضافة إلى توفير الزي المدرسي.

مدارس المجوهرات

مزايا مدرسة الذهب والمجوهرات في العبور :

- يحصل الطالب أو الطالبة على مكافأة شهرية تصل 700 جنيه للطالب أو الطلبة طوال فترة الدراسة.

- توفر مزايا الدراسة المجانية وتوفر وظائف بعد التخرج وتوفر فرص عمل في سوق العمل المصرية والخارجية.

- تخدم سوق العمل بالشراكة مع مستثمرين ورجال أعمال وشركات متخصصة.

- تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والقليوبية والجيزة.

- يحصل الدارس على بدل تدريب داخل مصانع الشركة المشرفة على المدرسة.

- الدراسة يومان نظري و4 عملي في ورش أحد المصانع الكبرى.